Empresa portuguesa lidera projeto que liga dados de saúde de 3 milhões de cidadãos na UE

Outros artigos:

O projeto i2X – Implementação “Inteligente” do Formato Europeu de Intercâmbio de Registos Eletrónicos de Saúde (EEHRxF) – vai ligar, pela primeira vez, os sistemas de registos de saúde europeus. Financiado com mais de 8 milhões de euros pela Comissão Europeia, junta 38 parceiros, de 12 Estados-Membros da União Europeia (UE). Trata-se de um passo inédito para a concretização do Espaço Europeu de Dados em Saúde, liderado pela empresa portuguesa UpHill.

“O objetivo é garantir que os dados de saúde possam ser acedidos e partilhados de forma eficiente além-fronteiras, melhorando a qualidade dos cuidados prestados aos doentes que viajam ou vivem em diferentes países da EU. Adicionalmente, o projeto permitirá também melhorar as redes de continuidade de cuidados na EU, para uma maior resiliência do sistema europeu de saúde”, explica a UpHill em comunicado.

Segundo Eduardo Freire Rodrigues, cofundador e CEO da empresa, “o objetivo global do projeto está estreitamente alinhado com a visão da UpHill para um sistema de saúde que garanta a continuidade dos cuidados e a centralidade do doente. O i2X compromete-se a melhorar a experiência dos profissionais de saúde e dos pacientes neste processo, através da otimização dos fluxos de trabalho e da integração de novas tecnologias”.

Na prática, trata-se de garantir que os diferentes sistemas de informação utilizados nas instituições de saúde europeias são capazes de comunicar, isto é: armazenar, trocar e interpretar os dados de saúde, utilizando uma linguagem comum.

Para tal, durante os próximos 4 anos vão ser desenvolvidos 35 projetos-piloto nas seguintes áreas prioritárias: prescrição eletrónica, dados de análises e exames, sumários do doente, imagens médicas e relatórios de alta. No total, 12 Estados-Membros da UE, incluindo Países Baixos, Bélgica, Chipre, Chéquia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Portugal e Espanha, participam no projeto. Em Portugal, o projeto será implementado na Unidade Local de Saúde de Coimbra e no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Prevê-se a participação de pelo menos 1.200 profissionais de saúde, beneficiando diretamente mais de 3 milhões de cidadãos europeus, num projeto alinhado com os objetivos do Programa Europa Digital, estratégia do Mercado Único Digital e as metas da Década Digital 2030.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.