Tem os atributos certos para ser um empreendedor de sucesso?

Há atributos pessoais que podem ajudá-lo a ser bem-sucedido nos negócios. Rebeldia, impaciência, disposição de realizar e otimismo são alguns deles. São vários os fatores que fazem com que umas pessoas tenham sucesso nos negócios e outras não, alguns dos quais relacionados com traços de personalidade dos próprios empreendedores. Mas quais são afinal esses fatores?

A BBC Rádio, através da série de programas “The Bottom Line” para os quais convida personalidades ligadas ao universo empresarial, tentou identificar os atributos que melhor podem ajudar os empreendedores a ter sucesso nos negócios.

Outros artigos:



Através da partilha das experiências de profissionais que trilharam o caminho do sucesso, o programa da BBC foi o ponto de partida para encontrar alguns padrões comportamentais e de personalidade comuns que mesmo que não sejam garantia de sucesso, são certamente são uma ajuda para quem quer chegar ao topo.

Rebeldia

O grau de rebeldia transmitido por diversos empreendedores entrevistados no “The Bottom Line” inclui pessoas que nunca se encaixaram na escola, na universidade ou nos primeiros empregos. E quando isso acontece, muitas vezes são pessoas que não servem para ser empregados, que têm dificuldade em trabalhar para outros. Logo o caminho lógico é fazer uma carreira independente, por sua conta e risco.

Impaciência

Alguma dose de impaciência na personalidade de alguns profissionais é outra das caraterísticas identificadas. São pessoas que nunca estão quietas, que estão sempre a fazer alguma coisa, que aproveitam as oportunidades que surgem para criar oportunidades para si próprios. Têm um perfil impaciente que, muitas vezes, quando levado ao limite faz com que deixem o negócio que criaram quando este amadurece para lançar outro. Este tipo de empreendedor está pronto para mudar quando a empresa que fundou está sólida e sua mente já está a pensar noutro projeto.

Disposição de realizar

Este outro atributo dos empreendedores resulta dos dois primeiros na medida em que se materializa na vontade de realmente fazer as coisas, em vez de apenas pensar nelas. Aqui está um aspeto que carateriza as pessoas com verdadeiro espírito empreendedor, seja em que setor de atividade for, porque são as pessoas que fazem acontecer. Têm um otimismo intrínseco e acreditam que as suas ações têm boas hipóteses de atingir algum objetivo.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders