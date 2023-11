Quatro empresas portuguesas estão entre as maiores da Europa

As empresas portuguesas também fazem parte da lista elaborada pela Fortune 500 para a Europa. São elas a Galp Energia (126.ª posição), a Jerónimo Martins (144.ª), a EDP- Energias de Portugal (178.ª) e a Sonae (399.ª). Apesar de não estarem em lugares cimeiros, conseguiram marcar presença entre os mais de 20 países que integram este ranking de empresas.

Refira-se que esta é primeira edição europeia da Fortune500, uma lista das maiores empresas do continente, pela vertente financeira, de um conjunto de 24 países, entre os quais a Rússia.

Nesta classificação do cenário empresarial europeu, a Fortune 500 aponta para que a receita total ronde os 13,02 biliões de euros. Comparativamente, a receita total da Fortune 500 dos EUA é de 18,1 biliões de dólares (o equivalente a 18 biliões de euros).

No computo geral, as empresas de energia estão no topo da lista da Fortune 500 Europe. O Reino está na frente com a gigante de energia Shell a ocupar a posição cimeira. É o maior negócio da Europa ao conseguir uma receita anual 355,8 milhões de euros (em 2022). Igualmente bem posicionadas estão a francesa TotalEnergies, que surge no 4.º lugar, a inglesa BP, no 6.º lugar, e a também francesa Electricité de France, que fecha o Top 10 das empresas mais valiosas do continente europeu.

Destaque também para a performance da russa Gazprom que, apesar das sanções internacionais de que tem sido alvo devido aos confrontos do país com a Ucrânia, consegue estar no top 10, ocupando o 8.º lugar.

A par da energia, o setor bancário e financeiro, apesar de aparecer mais abaixo no ranking, também é dominante com a presença de 84 empresas financeiras na lista. Exemplos do espanhol Banco Santander, em 21.º, do francês BNP Paribas, em 27.º, e do britânico HSBC Holdings, em 28º.

No computo geral da lista, destaque para a Alemanha que mantem-se como a principal potência europeia no que se refere a empresas lucrativas, já que são 80 as empresas germânicas que fazem parte desta lista. A Volkswagen e a Uniper estão entre as três primeiras.

Com um total de 76 empresas, o Reino Unido apresenta-se com o segundo país mais representado somando mais de 1,87 milhões de euros. Tesco (34.ª), BT Group (152.ª) e Diageo (188.ª), são alguns exemplos de empresas presentes. Já a França conseguiu listar 71 empresas, os Países Baixos 37 e a Suíça 36.

De salientar ainda a presença nesta lista das 500 maiores, de empresas de setores tão diversos como materiais de construção (30), alimentos e bebidas (27) e retalho (25).

Scott DeCarlo, editor da lista Fortune, lembrou que “as empresas europeias tiveram de enfrentar vários desafios no seu último ano fiscal, incluindo a guerra na Ucrânia e os seus efeitos em cascata sobre os preços da energia, bem como a volatilidade económica devido à inflação elevada e às taxas de juro”.

Top 10 das melhores empresas da Fortune 500 Europe 2023

1. Shell (Reino Unido)

2. Volkswagen (Alemanha)

3. Uniper (Alemanha)

4. TotalEnergies (França)

5. Glencore (Suíça)

6. BP (Reino Unido)

7. Stellantis (Países Baixos)

8. Gazprom (Rússia)

9. Mercedes-Benz Group (Alemanha)

10. Electricité de France (França)

Consulte a lista completa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.