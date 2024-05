Wellbeing Awards distinguem empresas com as melhores práticas em saúde e bem-estar

Depois do sucesso das primeiras duas edições, os Wellbeing Awards regressam em 2024, em parceria com a AON Portugal e a Multicare, para distinguir as organizações com as melhores práticas e políticas em saúde e bem-estar corporativo. As inscrições são gratuitas e estão abertas até ao dia 31 de maio.

Esta iniciativa tem como objetivo premiar as empresas que investem na saúde, bem-estar e felicidade dos seus colaboradores, dentro e fora do local de trabalho. Nesta terceira edição, os prémios são atribuídos, tal como nas anteriores, em três categorias diferentes, tendo em conta a dimensão das empresas: organizações com até 249 colaboradores; organizações que tenham de 250 a 1000 colaboradores; e organizações com mais de 1000 colaboradores.

Existem também categorias independentes da dimensão: Best Mental/Emotional Health Strategy; Best Physical Wellbeing Strategy; Best Engagment and Communication in Wellbeing; Best Leadership and Culture Wellbeing Safest Psychological Workplace; e Best Musculoskeletal Health Program.

Para apurar os vencedores, o evento conta com um painel de jurados composto por pessoas de diferentes organizações, áreas corporativas e académicas. No final, os vencedores dos Wellbeing Awards recebem um selo de certificação Wellbeing Best Practices.

“Os Wellbeing Awards têm sido uma referência para as organizações que estão comprometidas em promover a Saúde, o Bem-Estar e a Felicidade dentro do local de trabalho. Num contexto global cada vez mais desafiante, estes prémios são muito importantes para reconhecer e homenagear estas organizações, estimulando uma cultura empresarial baseada nas pessoas”, afirma Tiago Santos, CEO da Workwell.

Nas primeiras edições, o Wellbeing Awards contou com a participação de mais de 200 organizações, dos mais diferentes setores de atividade e dimensões, entre elas: Deco Proteste, EDP, REN, RANDSTAD, Jerónimo Martins, NESTLE, Coverflex, Global Internacional Relocation, entre muitas outras.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders