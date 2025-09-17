Facebook Instagram
Dinheiro

Quer ajudar a sua empresa a crescer com menos custos e mais inovação? Siga estas dicas

Num mercado cada vez mais desafiante, reduzir custos não tem de significar travar a inovação. A Opensoft mostra que é possível ganhar eficiência, reforçar a resiliência e preparar o crescimento. Quer saber como? Siga estas cinco dicas

Link To Leaders
Ontem às 15:27
Aperto de mão
Aperto de mão

Fotografia: Pexels

Marcou férias com a família em Ibiza depois de mulher ser diagnosticada com cancro. Um mergulho com os filhos deixou-o tetraplégico

Outros artigos:

Num cenário económico volátil, em que as empresas enfrentam uma pressão crescente para otimizar custos, a capacidade de equilibrar eficiência e inovação torna-se um fator decisivo de competitividade. Para a Opensoft, empresa portuguesa especializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas, a otimização de custos deve ser entendida como uma estratégia que melhora a utilização de recursos, garante eficiência operacional, a sustentabilidade financeira e o alinhamento com os objetivos do negócio.

A importância deste equilíbrio é também refletida no European Innovation Scoreboard 2025, que mostra que o desempenho da União Europeia em termos de inovação cresceu 12,6 pontos percentuais desde 2018, apesar de uma ligeira descida de 0,4 pontos entre 2024 e 2025. O relatório, publicado no passado mês de julho, destaca áreas como a digitalização, os investimentos em TI, os recursos humanos e a sustentabilidade como motores de competitividade, reforçando que a inovação é essencial para enfrentar os desafios económicos.

Nesse sentido, a Opensoft destaca um conjunto de ações estratégicas para garantir uma gestão mais eficiente dos recursos.

  1. Estabelecer uma estrutura sólida de liderança

 Definir políticas claras e apoiar decisões em dados é fundamental para evitar custos desnecessários e manter o controlo dos investimentos em TI.

  1. Alinhar custos com os objetivos do negócio

 Rever regularmente as despesas e assegurar que cada investimento contribui para resultados concretos, como a produtividade ou a experiência do cliente.

  1. Automatizar processos

 Identificar tarefas repetitivas, como backups ou monitorização de sistemas, e aplicar soluções de automação que eliminem ineficiências e libertem as equipas para outras atividades.

  1. Investir na capacitação interna

Formar as equipas para maximizar o uso das ferramentas tecnológicas, reduzindo a dependência de apoio externo e aumentando a autonomia técnica.

  1. Monitorizar custos de forma contínua

Acompanhar gastos em tempo real e definir indicadores de desempenho que permitam avaliar a eficácia das ações implementadas e garantir o alinhamento com os objetivos estratégicos

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

RELACIONADOS
Marcou férias com a família em Ibiza depois de mulher ser diagnosticada com cancro. Um mergulho com os filhos deixou-o tetraplégico
Deixa o pano assim no lava-loiça? Este hábito comum deixa a sua família toda em risco
Há uma nova esperança para doentes com asma e alergias: esta vacina previne reação a ácaros do pó doméstico
Sim, estas sapatilhas da Vans estão mesmo a 39€. Um clássico que vale a pena aproveitar
Atenção às garrafas térmicas: especialista explica quantas vezes devem ser lavadas
Imprensa internacional continua a destacar piscina natural portuguesa que está encerrada por falta de segurança
Mais Vistos
00:01:48
Secret Story
Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story
tvi
00:01:38
Secret Story
Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo
tvi
00:37:56
Dois às 10
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
tvi
00:01:33
Secret Story
«Se estivesse solteira...»: Liliana é confrontada pela sua proximidade a Fábio
tvi
Destaques IOL
Saúde
Deixa o pano assim no lava-loiça? Este hábito comum deixa a sua família toda em risco
Saúde
Atenção às garrafas térmicas: especialista explica quantas vezes devem ser lavadas
Cameron Diaz
Este é um dos segredos de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos
Tragédia
Marcou férias com a família em Ibiza depois de mulher ser diagnosticada com cancro. Um mergulho com os filhos deixou-o tetraplégico
Mais Lidas
Turquia
«Mário Branco falou com Mourinho sem falar comigo, que sou o presidente»
maisfutebol
Benfica
Mourinho responde ao presidente do Fenerbahçe com «recado» sobre Aktürkoglu
maisfutebol
Wegovy
Depois dos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
cnn
Famosos
"Big Brother Verão". Afonso Leitão sobre ex-concorrente: "Lá dentro gostei dela, mas depois do que soube evito o contacto"
selfie
Dois às 10
Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?
tvi
Praia
Poucos conhecem o verdadeiro paraíso português. Esta praia promete areias brancas e piscinas flutuantes