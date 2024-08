Conheça as estratégias para incluir pessoas de todas as idades na sua empresa

Link To Leaders

A diversidade etária ainda é um desafio em muitos setores de atividade, mas a Zühlke acredita que equipas mistas, compostas por profissionais de diferentes idades, são essenciais para fomentar a diversidade cognitiva e enriquecer o ambiente de trabalho.

“Valorizar o que cada indivíduo pode oferecer, com base nas suas competências e na compatibilidade com a cultura organizacional, sem discriminação de qualquer tipo, é de extrema importância. A troca de conhecimentos deve ser um processo recíproco, onde não apenas os mais experientes ensinam os mais jovens, mas também os mais jovens ensinam os mais velhos. Esta abordagem fortalece a capacidade de inovação e adaptação às mudanças do mercado,” afirma Ana Correia, Human Resources & Employer Branding Lead da prestadora de serviços tecnológicos.

De modo a combater esta tendência, a Zühlke apresenta quatro estratégias para promover a inclusão etária no mercado de trabalho tecnológico para que possa tirar partido do melhor de todas as idades.

1. Promover equipas diversificadas

Promover a integração de pessoas de diferentes idades dentro das equipas é fundamental para criar um ambiente de trabalho rico em perspetivas diferentes. Enquanto os profissionais mais jovens poderão trazer ideias novas e uma abordagem fresca para os desafios, os colaboradores mais experientes trazem um vasto conhecimento e experiência prática. Esta troca não só enriquece os processos de tomada de decisão, mas também contribui para a resolução de problemas de forma mais eficaz.

2. Fomentar a mentoria de parte a parte

A mentoria de parte a parte, onde tanto os colaboradores mais jovens quanto os mais experientes partilham conhecimento entre si, mostra-se como uma estratégia eficaz para promover a aprendizagem contínua. Este processo ajuda a desmistificar a ideia de que apenas os mais velhos podem ser mentores e ajuda a eliminar barreiras de comunicação entre gerações, fomentando um ambiente mais colaborativo e inclusivo.

3. Implementar políticas de flexibilidade e bem-estar

Reconhecer que trabalhadores de diferentes idades têm necessidades e prioridades distintas é crucial. Políticas de trabalho flexível, como horários adaptáveis e a possibilidade de teletrabalho, podem ser especialmente benéficas para equilibrar as responsabilidades pessoais e profissionais. Além disso, promover iniciativas de bem-estar que atendam às diferentes fases da vida – desde apoio à parentalidade até programas de preparação para a reforma – demonstra um compromisso com o bem-estar integral dos colaboradores, reforçando a inclusão e a diversidade etária.

4. Criar programas de desenvolvimento de carreira intergeracionais

É essencial que as empresas desenvolvam programas de carreira que reconheçam e apoiem as necessidades e aspirações de trabalhadores de todas as idades. Estes programas podem incluir planos de desenvolvimento personalizados, oportunidades de progressão e reconversão de carreira, assim como acesso a formação contínua. Ao criar caminhos claros e acessíveis para todos os colaboradores, independentemente da idade, a empresa promove um ambiente onde cada um se sente motivado e valorizado, incentivando a retenção e o crescimento profissional.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders