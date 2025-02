Estratégias para aumentar a resiliência das empresas e evitar insolvências

Link To Leaders

O ano de 2024 foi desafiante para o tecido empresarial nacional, realidade espelhada no aumento de 8,2% de insolvências em relação a 2023, segundo o barómetro anual da D&B. No entanto, o arranque de 2025 aponta para uma possível recuperação uma vez que, em janeiro, registaram-se 195 processos de insolvência, um recuo de 8% face ao mesmo mês do ano passado. Num contexto de incerteza onde a resiliência é a chave para o desempenho das empresas, a ERA Group, consultora especializada em otimização de custos e processos, destaca cinco estratégias para garantir a sustentabilidade e o crescimento de um negócio.

1. Monitorizar despesas regularmente

A revisão de custos fixos e variáveis permite identificar oportunidades para reduzir despesas sem comprometer a qualidade e eficiência operacional. Frequentemente, as empresas acumulam custos excessivos com contratações de serviços, fornecedores e operações diárias. Por este motivo, medidas como a renegociação de contratos, otimização do consumo energético e automatização de tarefas administrativas podem trazer reduções significativas de despesas. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença na estabilidade financeira a médio e longo prazo.

2. Inovar e diversificar fontes de receita

A dependência excessiva de um único cliente, setor ou mercado pode aumentar a vulnerabilidade do negócio. Como tal, as empresas que conseguem adaptar-se às novas dinâmicas de consumo e expandir a oferta podem beneficiar de ganhos significativos. Explorar novos segmentos de mercado, apostar em produtos ou serviços complementares e estabelecer parcerias estratégicas são formas eficazes de mitigar riscos e criar novas oportunidades de crescimento. Um exemplo desta abordagem é a forma como negócios tradicionais de retalho têm apostado na digitalização e e-commerce para alcançar novos públicos e reduzir a dependência das vendas físicas.

3. Otimizar a gestão da tesouraria

Manter uma gestão eficiente do fluxo de caixa é essencial para a sustentabilidade das empresas, permitindo equilibrar as obrigações financeiras com lucros obtidos e financiamento necessário. Controlar prazos de pagamento, renegociar condições de crédito e eliminar custos ocultos, como taxas administrativas ou despesas bancárias excessivas, são práticas essenciais nesse sentido. Empresas que conseguem antecipar necessidades de liquidez estarão melhor preparadas para enfrentar períodos de menor rentabilidade, assegurando uma resposta competitiva no mercado.

4. Apostar em novas tecnologias

A digitalização é um pilar fundamental para a modernização e resiliência das empresas. A adoção de novas tecnologias não só melhora a eficiência operacional e reduz despesas excessivas, como também aumenta a capacidade de adaptação ao mercado. A automação de processos administrativos permite uma gestão mais ágil dos recursos, enquanto a Inteligência Artificial (IA) e a análise de dados preditiva possibilitam tomadas de decisão mais rápidas e informadas. Além disso, soluções baseadas em IA podem oferecer experiências de consumo mais personalizadas, fortalecendo a competitividade. Este investimento é essencial para garantir um crescimento sustentável e preparar as empresas para desafios futuros.

5. Fomentar uma cultura de melhoria contínua

A capacidade de planeamento estratégico aliada a uma rápida adaptação às mudanças económicas é determinante para o sucesso das empresas. Para tal, devem-se monitorizar regularmente indicadores financeiros, acompanhar tendências do setor e ajustar estratégias de forma ágil. Além disso, estabelecer objetivos claros, fomentar uma cultura de inovação e implementar medidas preventivas são práticas que asseguram uma gestão eficiente e uma estratégia a longo prazo, bem como garantem que a responsabilidade e o desempenho empresarial também são partilhados por todos os seus colaboradores. As empresas que conseguem equilibrar um planeamento detalhado com flexibilidade operacional e mantêm uma equipa motivada e envolvida nesta missão tornam-se mais resilientes e melhor preparadas para crescer.

