5 estratégias para garantir o sucesso da sua empresa a longo prazo

Outros artigos:

O panorama empresarial português está a enfrentar desafios significativos, com um aumento de 21% nas insolvências em fevereiro de 2025 face ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados pela Iberinform. Além disso, a criação de novas empresas registou uma queda de 3,7% em termos homólogos, sublinhando a necessidade urgente de estratégias robustas para garantir a sustentabilidade dos negócios.

Em resposta a estes desafios, a Rauva, plataforma portuguesa de gestão financeira integrada para pequenas e médias empresas (PME), apresenta cinco estratégias fundamentais para promover a longevidade dos negócios e fortalecer a resiliência empresarial.

1. Reforçar a literacia financeira

Uma compreensão sólida dos princípios financeiros é essencial para gerir qualquer negócio. Os empresários devem investir continuamente na sua educação financeira para se manterem informados tanto sobre as melhores práticas como sobre as tendências emergentes. Isto pode incluir a participação em workshops ou webinars sobre gestão financeira, bem como a leitura regular de conteúdos especializados. Além disso, plataformas digitais que incluem funcionalidades que promovem a literacia financeira, como dashboards que permitem ver dados e transações financeiros em tempo real e fornecem insights estratégicos, são ferramentas chave para os empreendedores identificarem padrões, anteciparem dificuldades e tomarem decisões informadas.

2. Apostar na transformação digital

A transformação digital passa pela utilização da tecnologia para alterar e melhorar os processos empresariais, a experiência do cliente e a proposta de valor, garantindo a competitividade num mercado em constante evolução. Para as PME, isto significa adotar soluções digitais em diversas áreas operacionais, incluindo a gestão financeira, para melhorar a eficiência e a capacidade de resposta. Na prática, isto pode passar pela substituição de folhas de cálculo manuais por softwares que automatizam tarefas como a emissão de faturas, categorização de despesas e comunicação com o contabilista.

3. Utilizar ferramentas avançadas de gestão financeira

A implementação de ferramentas de gestão financeira é essencial para otimizar operações e obter insights em tempo real sobre a saúde financeira dos negócios. Plataformas integradas de gestão e contabilidade permitem às empresas automatizar tarefas rotineiras, reduzir erros e concentrar-se em iniciativas estratégicas. No fundo, estas ferramentas podem incluir funcionalidades como a emissão automática de faturas, categorização inteligente de despesas, reconciliação bancária e alertas fiscais. Ao centralizar estas funções num único sistema, as empresas ganham tempo, aumentam a eficiência e reduzem o risco de falhas.

4. Recorrer a serviços especializados de consultoria financeira

O acesso a aconselhamento financeiro especializado pode ter um impacto significativo na eficiência e conformidade financeira de uma empresa. Contar com o apoio de contabilistas certificados ou consultores financeiros permite tomar decisões mais informadas e assegurar o cumprimento das regulamentações. Este apoio de proximidade ajuda os empresários a manter o foco no crescimento do negócio, garantindo simultaneamente uma gestão financeira sólida.

5. Dar prioridade ao feedback do cliente e à adaptação

Procurar ativamente e responder ao feedback dos clientes é essencial para a melhoria contínua e a satisfação do público-alvo. Implementar sistemas para recolher insights dos clientes e demonstrar disposição para adaptar produtos ou serviços com base nessas informações reforça o compromisso com as necessidades do mercado, fomenta a lealdade e melhora a competitividade da empresa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.