Mais de metade dos líderes europeus admite mudar de empresa

Novo estudo aponta que, nos próximo cinco anos, mais de metade dos líderes seniores europeus pensa mudar de empresa

Hoje às 10:00
Funcionário de empresa
Funcionário de empresa
Foto: Vitaly Gariev, Unsplash
Revolut chega à Booking para reservas de hotéis

Um novo estudo salarial da Page Executive sobre as principais funções de direção e as tendências de recrutamento destes quadros revela uma tendência a que as organizações que pretendem reter os melhores talentos executivos devem estar atentas.

Conduzido pela marca de recrutamento executivo do PageGroup, o estudo baseou-se em de 4.500 respostas de executivos de vários setores empresariais de todo o mundo (incluindo 1700 na Europa) e constatou que 61% dos executivos da Europa Continental planeia mudar de empresa nos próximos cinco anos.

88% dos que ponderam uma mudança de carreira apontam a insatisfação profissional como o principal motivo, enquanto 75% referem o salário como a razão principal para procurar novas oportunidades de trabalho. Em média, apenas 48% de todos os executivos da Europa Continental inquiridos afirmaram estar satisfeitos com o seu pacote salarial. A nível global, essa percentagem sobe para 51%.

Por sua vez, cerca de 43% dos executivos relataram um aumento na remuneração variável no ano passado, mas os líderes seniores na Europa estão menos otimistas em relação a aumentos futuros que os seus pares noutras regiões do mundo.

O estudo analisou ainda o trabalho híbrido na Europa, concluindo que os executivos com a opção de trabalhar remotamente, pelo menos dois dias por semana, estão 25% mais satisfeitos nas suas funções do que aqueles sem acordos de trabalho híbridos.

Refira-se que apenas 15% não têm acesso a acordos de trabalho híbridos na região, uma percentagem significativamente abaixo da média global que ronda os 25%. Os executivos também valorizam outros benefícios como carro da empresa (68%), seguro de saúde (52%), ou a participação nos lucros (39%).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

 

