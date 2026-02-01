Empresas estão a multiplicar receitas e oportunidades de lucro com iniciativas de IA

Outros artigos:

A NTT DATA apresentou recentemente o seu "Global AI Report de 2026: um guia estratégico para líderes em IA", uma análise baseada num inquérito a 2.567 executivos de topo (em 35 países e 15 setores), que revela de que forma os “líderes em IA” se estão a distanciar da concorrência através de uma sólida combinação entre estratégia e execução.

Apenas 15% das organizações inquiridas preencheram os critérios para serem consideradas líderes em IA, uma categoria definida pela existência de estratégias claras, modelos operacionais maduros e execução orientada. Estas empresas reportam níveis significativamente mais elevados de crescimento de receitas e margens de lucro face ao restante universo de organizações.

O relatório conclui que as organizações líderes encaram a IA como um motor central de crescimento e reestruturam as suas estratégias para a potenciar. E identifica algumas das medidas que adotam para tirar o melhor partido da tecnologia. Assim, os líderes em IA destacam-se por integrarem de forma evidente a IA na sua estratégia empresarial e por transformarem essa orientação estratégica em retornos financeiros expressivos. Por seu turno, as empresas mais avançadas têm uma abordagem end-to-end focada, ou seja, concentram-se em domínios de elevado valor económico, redesenhando os processos de forma integral.

Além disso, as organizações pioneiras criam uma dinâmica em que os investimentos iniciais alimentam sucessos precoces que, por sua vez, incentivam novos investimentos e crescimento contínuo. Os líderes em crescimento estão a reconstruir as suas aplicações centrais com IA integrada, evitando soluções superficiais ou de sobreposição.

De acordo com a pesquisa da NTT DATA, os líderes em IA distinguem-se por construir fundações resilientes, capacitarem as suas equipas, estruturarem processos de adoção consolidados e implementarem modelos de governação robustos, contando ainda com parceiros especializados. Constatou também que as empresas pioneiras utilizam IA para amplificar o impacto dos seus colaboradores mais experientes e qualificados, em vez de os substituir, e que a adoção da IA é tratada como um programa transversal de transformação, com gestão da mudança estruturada para mitigar resistências.

Acrescenta ainda que as organizações líderes centralizam a governação da IA, formalizam mecanismos de supervisão e atribuem a responsabilidade aos Chief AI Officers (CAIOs), com autoridade para gerir riscos e alinhar a inovação. Por fim, os players mais bem posicionados recorrem a colaborações estratégicas externas e adotam modelos de partilha de resultados que aceleram a criação de valor com IA.

Tiago Barroso, Country General Manager da NTT DATA Portugal, sublinhou que “este novo estudo confirma que a verdadeira diferenciação não reside apenas na adoção de IA, mas em fazê-lo com visão e foco. As organizações que tratam a IA como uma prioridade estratégica, com governação sólida e foco em valor de negócio, são as que estão a transformar inovação em resultados concretos. O nosso papel é apoiar as empresas portuguesas nesta transição, ajudando-as a escalar a IA de forma responsável, segura e orientada para impacto real.”

Refira-se que o inquérito que esteve na base do estudo apresentado pela NTT DATA realizou-se entre setembro e outubro de 2025. Os participantes incluem perfis C-suite, executivos seniores e outros quadros de topo de empresas dos setores de tecnologia, indústria transformadora, banca, serviços financeiros, saúde, consumo, entre outros.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders