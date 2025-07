Nesta empresa portuguesa, o salário mínimo é de 1.305 euros

A tecnológica portuguesa Sword Health anunciou que o salário mínimo dentro da empresa será de 1.305 euros, um valor 50% acima do salário mínimo nacional. Além disso, os colaboradores que escolham viver no interior do país terão direito a um bónus anual adicional de 20%.

Este valor de entrada também ultrapassa o salário médio nacional, que, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), foi de 1.270 euros no primeiro trimestre do ano. O salário será revisto anualmente, acompanhando o mesmo diferencial face ao mínimo nacional.

A empresa oferece ainda um conjunto abrangente de benefícios, que inclui:

Subsídio de refeição

Bónus anual

Seguro de saúde

Acesso às soluções de saúde da própria empresa

Formação personalizada em inglês e outras áreas

Incentivos ao interior do país

Como parte do seu compromisso com a coesão territorial, a Sword Health vai atribuir um bónus anual de 20% sobre o salário base a todos os colaboradores que residam ou se mudem para o interior de Portugal. Esta medida aplica-se a todo o território interior, numa estratégia para combater a desertificação demográfica.

Investimento em investigação e novas contratações

A empresa também revelou que irá lançar 20 bolsas de investigação nas áreas da saúde, tecnologia e inteligência artificial, apoiando o desenvolvimento científico e a inovação nestes setores estratégicos.

Com mais de 1.000 colaboradores em todo o mundo, dos quais cerca de metade estão em Portugal, a Sword Health está a recrutar para 100 novas posições. As vagas destinam-se a reforçar as equipas de Inteligência Artificial, Tecnologia, Produto e Operações, sendo que a maioria das posições são para trabalho remoto.