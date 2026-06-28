Portugal está mais sustentável. Ranking da TIME inclui 6 empresas nacionais

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O ranking World’s Most Sustainable Companies 2026 da revista TIME inclui seis empresas portuguesas, com a EDP a liderar a representação nacional ao ocupar a 10.ª posição entre as 750 empresas internacionais avaliadas. Seguem-se a Jerónimo Martins (128.º), a NOS (367.º), a Sonae (376.º), a REN (483.º) e a Altri (495.º).

Elaborado pela revista norte-americana TIME, em colaboração com a Statista, este ranking envolve um exaustivo trabalho de análise que se inicia com a seleção das 5.000 maiores e mais influentes empresas em todo o mundo, tendo em consideração o volume de negócios, capitalização bolsista e a notoriedade pública. São quatro etapas que levam à seleção das 750 empresas mais sustentáveis, avaliadas com base em mais de 20 indicadores-chave.

A empresa número 1 no ranking World’s Most Sustainable Companies 2026 é a Schneider Electric. A companhia francesa de engenharia e tecnologia conquistou o topo da lista com uma pontuação global de 97,58. A número dois é a japonesa NRI, de “Professional Services” e a número três e a italiana Moncler, de “Apparel, Footwear & Sporting Goods”.

Destaque para a NOS que é a única empresa de telecomunicações nacional distinguida, registando um aumento de 11,88 pontos face ao ano anterior. Em 2025, utilizou 93% de eletricidade renovável, reduziu 81% das emissões de âmbito 1 e 2 face a 2019, e reutilizou 94% dos equipamentos recolhidos.

A Altri integra pela segunda vez consecutiva o ranking das empresas mais sustentáveis do mundo em 2026, ocupando o 495º lugar, com uma pontuação de 70,87, tendo melhorado a sua pontuação em 11,15 pontos quando comparado com o ranking de 2025.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders