Escolas encerram só nos distritos sob aviso vermelho ou em todo o país?

A circulação de informações falsas nas redes sociais está a gerar dúvidas entre a população sobre o encerramento das escolas devido ao mau tempo que está a afetar Portugal. Uma publicação, apresentada como um alegado despacho publicado em Diário da República, afirma que os estabelecimentos de ensino apenas encerrariam nos distritos abrangidos por aviso meteorológico vermelho. No entanto, essa informação é falsa.

Segundo a CNN Portugal, que cita uma fonte do Ministério da Administração Interna (MAI), o documento que está a circular não é oficial e terá sido criado com recurso a inteligência artificial. A mesma fonte esclarece que o encerramento dos estabelecimentos de ensino abrange todo o território nacional, não estando limitado aos distritos que se encontram sob aviso meteorológico vermelho.

Escolas encerram em todo o país

Ao contrário do que sugere o falso despacho, a decisão do Governo não estabelece diferenças entre distritos em função do nível de aviso meteorológico. O encerramento das escolas aplica-se a todo o país, no âmbito das medidas excecionais adotadas perante a situação meteorológica adversa.

De acordo com o anúncio do Governo, as escolas e os serviços públicos não essenciais vão estar encerrados esta quarta-feira, numa decisão justificada pelo Executivo com a necessidade de proteger a população perante os riscos associados à depressão Charles.

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Governo pede atenção às informações oficiais

Perante a circulação do documento falso, uma fonte do Ministério da Administração Interna apelou à população para que acompanhe exclusivamente as informações divulgadas pelos canais oficiais do Governo.

A criação e partilha de documentos falsos, sobretudo quando apresentados como despachos ou decisões publicados em Diário da República, pode provocar confusão e levar os cidadãos a tomar decisões com base em informações incorretas.

Neste caso, importa esclarecer que o encerramento das escolas não se aplica apenas aos distritos sob aviso vermelho: abrange todo o território nacional, conforme a informação transmitida pelo Ministério da Administração Interna.

Assim, pais, encarregados de educação, alunos e profissionais da comunidade escolar devem evitar partilhar publicações não verificadas e consultar os comunicados oficiais das autoridades para obter informações atualizadas sobre as medidas em vigor.

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