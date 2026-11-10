Escolas fechadas por causa do mau tempo: o que diz a lei sobre as faltas dos pais?

O encerramento dos estabelecimentos de ensino foi determinado pelo Governo no âmbito da situação de alerta declarada para todo o território continental, entre as 00h00 e as 23h59 de 11 de novembro. A medida abrange escolas públicas, privadas e do setor social, incluindo creches e estabelecimentos de educação pré-escolar.

A decisão consta do Despacho n.º 13773-A/2026, publicado em Diário da República. O Governo apelou também às entidades empregadoras para que facilitem o recurso ao teletrabalho, sempre que as funções profissionais o permitam.

Mas o encerramento das escolas não significa que as empresas privadas tenham sido obrigadas a fechar ou que todos os trabalhadores tenham recebido dispensa automática.

É aqui que entra o Código do Trabalho.

O artigo 249.º, n.º 2, alínea d), considera justificadas as faltas motivadas pela impossibilidade de prestar trabalho por um facto que não seja imputável ao trabalhador. É precisamente esta disposição que vários advogados entendem poder ser aplicada aos pais que não têm alternativa para assegurar o acompanhamento dos filhos durante o encerramento das escolas.

O advogado Luís Couto, da sociedade SPCB Legal, explicou à Agência Lusa que, quando a ausência é justificada com este fundamento, não há perda de remuneração, ao abrigo do artigo 255.º do Código do Trabalho.

Pedro da Quitéria Faria, da Antas da Cunha Ecija, considera igualmente que os trabalhadores devem comunicar a situação à empresa assim que possível e, por escrito, explicar que a escola encerrou por decisão das autoridades e que não têm alternativa para ficar com a criança.

Ainda assim, importa sublinhar que esta é uma interpretação jurídica das normas gerais. A sociedade de advogados SRS Legal chamou também a atenção para o facto de não ter sido criado um regime excecional de faltas justificadas para assistência a filhos, pelo que podem existir situações sem resposta legal inteiramente clara.

Vou perder o salário se ficar em casa com os filhos?

Segundo a interpretação dos advogados ouvidos pela Lusa, não deverá perder o salário se estiver efetivamente impossibilitado de trabalhar e a falta for considerada justificada ao abrigo do artigo 249.º, n.º 2, alínea d).

O artigo 255.º estabelece que as faltas justificadas não afetam, em regra, os direitos do trabalhador. A lei prevê situações específicas em que pode existir perda de retribuição, mas a ausência por impossibilidade de trabalhar devido a um facto não imputável ao trabalhador, prevista na alínea d) do artigo 249.º, não está incluída nessa lista.

Isto não significa, contudo, que qualquer trabalhador com filhos possa simplesmente decidir faltar. É necessário que exista uma verdadeira impossibilidade de prestar trabalho e que a necessidade de acompanhamento da criança seja devidamente fundamentada.

Por exemplo, se tiver um filho pequeno que não pode ficar sozinho e não existir outra pessoa que o possa acompanhar, poderá invocar este enquadramento legal. A situação deve, porém, ser analisada caso a caso.

E se estiver em teletrabalho? Posso faltar na mesma?

Esta é uma das questões mais delicadas.

Se trabalha a partir de casa, o simples encerramento da escola não significa, por si só, que esteja impossibilitado de cumprir as suas funções. É esta a interpretação defendida por vários dos advogados ouvidos pela Lusa.

Luís Couto considera que a necessidade de permanecer em casa com os filhos não constitui, em regra, fundamento suficiente para justificar uma falta quando o trabalhador pode continuar a exercer a atividade à distância.

No entanto, podem existir situações excecionais. É o caso de crianças muito pequenas que necessitam de vigilância permanente, de filhos com deficiência ou doença, ou de funções profissionais incompatíveis com a presença e os cuidados exigidos pela criança.

Pedro da Quitéria Faria considera que, nestas circunstâncias, o trabalhador deve explicar concretamente por que motivo não consegue trabalhar a partir de casa. A idade da criança, as necessidades de acompanhamento, a natureza das funções e eventuais falhas de energia ou comunicações podem ser elementos relevantes para fundamentar a impossibilidade.

Ou seja: se está em teletrabalho, não deve assumir que o encerramento da escola lhe dá automaticamente direito a faltar com salário. Deve explicar a situação à entidade empregadora e justificar por que razão não consegue assegurar simultaneamente o trabalho e o acompanhamento do filho.

Os dois pais podem faltar ao mesmo tempo?

Não existe um direito automático para que ambos os progenitores faltem ao trabalho apenas porque as escolas estão encerradas.

Miguel Almeida e Costa, advogado da CMS Portugal, alertou à Lusa que, se um dos pais invocar a necessidade de acompanhar uma criança que não pode ficar sozinha, em princípio o outro não poderá invocar a mesma necessidade quando o primeiro já assegura esse acompanhamento.

A justificação deve, portanto, corresponder a uma necessidade efetiva. Se um dos progenitores estiver disponível para ficar com a criança, poderá ser mais difícil demonstrar que o outro também está impossibilitado de trabalhar pelo mesmo motivo.

O que deve fazer para justificar a falta?

Se não tem alternativa e precisa de ficar em casa com os filhos, não deixe a comunicação para depois. O Código do Trabalho estabelece regras para informar a entidade empregadora e permite que esta solicite provas da justificação apresentada.

Para evitar problemas, deve:

Avisar a empresa o mais cedo possível, preferencialmente por escrito, através de email ou de outro meio que permita guardar comprovativo.

Explicar o motivo da ausência, indicando que o estabelecimento de ensino está encerrado por decisão das autoridades e que precisa de assegurar o acompanhamento do filho.

Identificar o enquadramento legal, mencionando o artigo 249.º, n.º 2, alínea d), do Código do Trabalho, caso a situação corresponda a uma impossibilidade efetiva de trabalhar.

Guardar a comunicação oficial do encerramento da escola ou pedir ao estabelecimento de ensino uma declaração que confirme a situação.

Conservar todos os comprovativos da comunicação enviada à entidade empregadora.

O artigo 253.º do Código do Trabalho determina que, quando a ausência não pode ser comunicada com cinco dias de antecedência, por exemplo, por resultar de uma decisão inesperada, o trabalhador deve avisar o empregador logo que possível.

Já o artigo 254.º prevê que a entidade empregadora pode exigir prova dos factos invocados para justificar a falta.

E se a empresa não aceitar a justificação ou descontar o dia?

Se a entidade empregadora considerar a falta injustificada ou descontar a remuneração, deve começar por pedir uma explicação por escrito e apresentar os motivos pelos quais entende que a ausência está legalmente justificada.

Os advogados ouvidos pela Lusa recomendam que o trabalhador documente a situação e exponha de forma concreta as razões que o impediram de trabalhar.

Se o desacordo se mantiver, pode recorrer à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), entidade responsável pela fiscalização do cumprimento das normas laborais.

O mais importante é não confundir o encerramento das escolas com uma dispensa geral de trabalho: a possibilidade de faltar com direito a remuneração depende da impossibilidade efetiva de prestar trabalho e da justificação apresentada.