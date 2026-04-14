“Vinte tablets por 20 euros”: nesta loja portuguesa de encomendas perdidas há quem tenha destas surpresas

Loja low cost que faz filas à porta também entrega em casa: todos os produtos custam menos de 2 euros

Desde decoração a bricolage: rival da IKEA tem 'tudo e mais alguma coisa' por preços super baixos

Rival do Lidl e Mercadona vai abrir mais uma loja em Portugal. E oferece descontos até 60%

Este é um alerta para quem adora pechinchas e surpresas: já sabemos que fica na Bobadela o paraíso físico onde podemos comprar os artigos das grandes plataformas online como Shein, Temu, AliExpress ou Amazon.

Chama-se Ibersino e os preços começam nos 3,99 euros. Mas, há ainda uma outra vertente para os que se entusiasmam com surpresas e algum risco. Na Crazy Day Factory podem ser abertas encomendas perdidas e há momentos de grandes e boas surpresas, como foi o caso deste cliente nesta semana:

Também nos dias em que chegam as novas caixas surpresa, vindas diretamente destas plataformas, e para quem chega à hora de abertura apanha algumas caixas de encomendas perdidas ainda por embalar, podendo ver exatamente o que contêm antes de escolher. É a oportunidade perfeita para garantir os melhores artigos sem depender da sorte.

A loja anunciou recentemente que este formato semiaberto veio para ficar. Agora, os clientes podem espreitar o interior de algumas caixas antes de comprar, escolhendo entre produtos de menor ou maior valor.

E os tesouros que se podem encontrar nestas caixas são de perder a cabeça: iPads, telemóveis, relógios, carteiras, gadgets e muito mais.

Mas o Ibersino não vive apenas destas surpresas. As prateleiras estão repletas de produtos variados — desde artigos de decoração a roupa, produtos de higiene e utilidades para o lar — sempre com preços baixos e um ar de feira moderna que convida a explorar cada canto.

Para os curiosos, vale a pena seguir o Instagram oficial da loja, onde são partilhadas as novidades semanais e as imagens das últimas "caixas misteriosas". E quem quiser espreitar antes de ir, pode percorrer a galeria acima e descobrir alguns dos artigos que fazem deste espaço um sucesso crescente entre os portugueses que adoram comprar bem e pagar pouco.