Aumenta os níveis de energia e fortalece os músculos: o suplemento acessível que é um sucesso no mundo inteiro

Se ainda não ouviu falar da creatina, talvez seja uma questão de tempo. O suplemento — conhecido por ajudar a aumentar a energia e a força muscular — voltou a estar nas notícias, depois de o The Independent ter explorado o seu impacto no desempenho físico e até na saúde cerebral.

Segundo o jornal britânico, a creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo e continua a ganhar popularidade, não só entre atletas, mas também entre pessoas que apenas procuram mais vitalidade no dia a dia.

De acordo com o The Independent, a creatina ajuda o corpo a produzir mais energia durante esforços curtos e intensos (como levantar pesos ou praticar treinos de alta intensidade) ao aumentar as reservas de fosfocreatina nos músculos. Traduzindo: permite treinar com mais intensidade e, por isso, alcançar melhores resultados.

Mas não é apenas nos músculos que se notam os efeitos. A publicação destaca também estudos que apontam benefícios no metabolismo da glicose, na função cerebral e até na recuperação após o exercício.

Outro ponto que o Independent sublinha é a relação custo-benefício: uma dose diária ronda os cinco gramas — o equivalente ao que se encontraria em mais de um quilo de carne vermelha. Por isso, a suplementação é vista como uma forma prática (e económica) de obter os mesmos resultados, sem exagerar nas calorias.

A nossa sugestão

Depois de ler o artigo, quisemos perceber qual a creatina mais bem avaliada na Amazon — e encontrámos a FOODELIS Creatina Monohidratada em Pó, um dos produtos mais vendidos na plataforma. Já conta com mais de cinco mil avaliações, uma classificação média de 4,6 estrelas e mais de três mil compras no último mês.

Um quilo custa 22,04€, com 10% de desconto, e vem em formato micronizado, o que significa que dissolve facilmente em água ou batidos, sem sabor nem aditivos.

Os comentários são, em grande parte, positivos. Um utilizador refere que é um “produto muito bom, fácil de tomar e sem sabor”, acrescentando que notou mais energia e melhor desempenho nos treinos. Outro descreve-a como “produto estrela para treinar”, elogiando a boa dissolução. Há também quem sublinhe o bom preço: “Muito bom produto a um ótimo preço, funciona 100%”.

Vários compradores destacam a eficácia: “Levo três semanas a tomá-la e nota-se a melhoria semana a semana nos exercícios”. Outro comentário resume o sentimento geral: “É natural, tem um preço excelente e já não quero outra marca.”

Além da qualidade, a FOODELIS destaca-se por cumprir as normas europeias de segurança e por utilizar creatina monohidratada 100% pura, o tipo mais estudado e recomendado em ensaios clínicos. O formato micronizado favorece uma boa absorção e mistura-se facilmente em água, leite ou batidos de proteína.

Em suma, é uma opção prática, acessível e com resultados comprovados — tanto por quem a estuda, como por quem a usa.

