EDP procura soluções inovadoras na área das energias renováveis

O Energy Starter, programa de inovação aberta da EDP para acelerar a adoção de tecnologias que impulsionam a transição energética, abriu as inscrições para a 9ª edição dedicada às Energias Renováveis.

Nesta edição, a EDP procura start-ups e empresas que desenvolvam soluções inovadoras para acelerar a implementação de energias renováveis, melhorar o desempenho do seu portefólio e gerar mais valor através da integração de armazenamento e da maximização da participação em diversos mercados de energia.

“Na EDP, acreditamos que a verdadeira inovação acontece através da colaboração. O Energy Starter é mais do que um programa — é uma plataforma de lançamento para a cocriação de soluções com impacto, em parceria com startups de todo o mundo. Ao combinarmos a sua agilidade e criatividade com a nossa escala global e conhecimento do setor, pretendemos acelerar a adoção de tecnologias que vão moldar o futuro da energia”, afirma Tomás Moreno, responsável pelo ecossistema de inovação da EDP.

A etapa de Energias Renováveis da edição de 2025 do Energy Starter procura soluções inovadoras nas seguintes variantes: Redução; Implementação; Operação; Tecnologias emergentes; Armazenamento de energia e Comercialização de energia.

Após o encerramento do período de candidaturas, as start-ups serão avaliadas durante os meses de setembro e outubro, através de reuniões online com a EDP. As selecionadas avançarão para a fase seguinte do programa: o bootcamp, que decorrerá entre os dias 25 e 27 de novembro, na sede da EDP, em Lisboa. Durante estes três dias, as start-ups participantes terão a oportunidade de trabalhar com gestores da EDP e representantes de várias áreas de negócio e equipas de inovação, com o objetivo de acelerar o co-desenvolvimento de projetos-piloto e acordos comerciais.

Após o bootcamp, as start-ups selecionadas iniciarão uma jornada de colaboração com as equipas da EDP para aperfeiçoar, validar e implementar os projetos-piloto propostos. Estes projetos serão totalmente financiados pela EDP e envolverão o acesso aos seus dados e ativos, juntamente com um acompanhamento contínuo para garantir que as soluções são adaptadas às necessidades da EDP. O objetivo é acelerar estas iniciativas inovadoras no sentido da viabilidade comercial, abrindo caminho a parcerias de longo prazo que contribuam para impulsionar a transição energética. Start-ups de qualquer parte do mundo podem candidatar-se até 22 de agosto, através do site do programa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders