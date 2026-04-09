Sintomas de um enfarte e de um AVC: quais as diferenças?

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É das condições de saúde mais graves e mais temidas pelos portugueses. A assistência médica imediata é essencial, mas conhecer os sintomas que distinguem um enfarte de um AVC pode também fazer toda a diferença.

O enfarte agudo do miocárdio, vulgarmente conhecido como ataque cardíaco, ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída por um coágulo, o que faz com que uma parte do músculo cardíaco deixe de funcionar por falta de oxigénio e nutrientes.

Por sua vez, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença cerebrovascular que resulta de diferentes fenómenos que afetam a normal circulação cerebral, devido a um entupimento ou rotura de uma artéria cerebral.

O SNS e o INEM publicaram nas suas contas de redes sociais os principais sintomas de cada uma das condições para que possamos distinguir. Conheça as diferenças:

Sinais e sintomas de enfarte:

• Dor no centro do peito, nos braços, costas, ombro esquerdo, cotovelos ou mandíbula

• Falta de ar

• Náusea ou vómitos

• Tonturas ou desmaio

• Suor frio

• Palidez

Sinais e sintomas de AVC:

• Fraqueza ou formigueiro numa parte do corpo (rosto, braços, pernas ou um lado do corpo)

• Dor de cabeça intensa sem causa aparente

• Desmaio ou perda de consciência

• Confusão e dificuldade em falar ou compreender

• Problemas de visão

• Tonturas e perda de equilíbrio

“Lembre-se de que a rápida assistência e a intervenção médica especializada são vitais para o sucesso do tratamento e posterior recuperação da pessoa que passa por um Enfarte Agudo do Miocárdio ou AVC. Na presença de sinais, ligue 112”, alerta a mesma publicação das autoridades de saúde.