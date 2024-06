Está a ganhar peso e não entende porquê? Estas podem ser as causas

Manter o controlo do seu peso pode ser um verdadeiro desafio, pois há várias maneiras de ganhar alguns quilos. Pode estar a ganhar peso devido ao aumento da massa muscular, aos níveis elevados de água no corpo, ou simplesmente porque engordou.

Para atingir e manter um peso saudável, é necessário seguir uma dieta equilibrada e praticar exercício físico, já sabemos. Mas, ,mesmo que sinta que está a fazer tudo corretamente, pode ser frustrante não conseguir perder peso, ou pior, acabar por ganhar peso. A situação torna-se ainda mais frustrante quando não se sabe a causa.

Saiba que ganhar peso não se resume apenas a ingerir mais calorias do que as que se gastam. Algumas causas podem ser evidentes, mas outras são desconhecidas por muitas pessoas. Sabia que as hormonas e o metabolismo também têm um papel importante? Existem vários factores que podem contribuir para o ganho de peso.

