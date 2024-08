Médico recomenda: cheire este fruto para evitar o enjoo em viagens de carro

6 coisas que não deve deixar no carro no verão

Se é daquelas pessoas que fica enjoada quando faz viagens de carro, este artigo é para si. É que parece que um dos melhores remédios para esta má-disposição não se compra na farmácia, mas sim no mercado. E quem o diz é um médico.

O cirurgião Karan Rangarajan, mais conhecido nas redes sociais por Dr. Karan Raj, usou a sua página para recomendar às pessoas que ficam agoniadas com o movimento do automóvel para levar consigo um limão. Num vídeo com mais de 400 mil visualizações, o médico recomendou que se cheirasse o cítrico quando se estivesse numa viagem de automóvel, refere o site New York Post.

De acordo com o médico, o que acontece é que o nosso sistema olfativo está diretamente libado ao sistema límbico, que ajuda a regular as náuseas. O aroma do limão estimula o sistema límbico a aliviar as náuseas. Além disso, faz também com que o organismo aumente a produção de saliva, o que também ajuda.

O cheiro do limão – ou de qualquer outro fruto cítrico – ajuda também a criar uma distração sensorial, permitindo que o cérebro se foque noutra coisa além da náusea.

No vídeo, Karan Raj salienta que este truque poderá não funcionar para toda a gente. Funcionando, é uma forma rápida, simples e barata de combater as náuseas sem ser necessário ingerir medicação.

De acordo com o New York Post, esta não é a primeira vez que o TikTok sugere que se use limão para combater as náuseas. O ano passado, um vídeo com uma recomendação semelhante tornou-se viral e Joseph Salhab, gastroenterologista na Flórida, explicou que o truque pode ter algum fundo de verdade.

Na altura, o médico disse que só o facto de se respirar fundo poderia ajudar, já que enviava sinais ao cérebro para este relaxar, o que tem também um efeito calmante no estômago.