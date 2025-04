Candidaturas ao ensino superior: as datas que deve cumprir

O momento de decidir o futuro académico está a chegar. As candidaturas ao ensino superior para o ano letivo 2025/2026 começam em breve e há várias etapas a cumprir. Neste artigo, conheça as datas obrigatórias, documentos necessários e dicas essenciais para garantir que não falha a sua entrada no ensino superior.

Calendário das candidaturas ao ensino superior no ano letivo de 2025/2026

As candidaturas ao ensino superior estão divididas por fases, com prazos rigorosos a cumprir. Tome nota:

2 a 30 de maio: pedido de admissão ao contingente prioritário para estudantes com deficiência que não tenham atestado de incapacidade igual ou superior a 60%.

21 a 28 de julho: candidaturas para emigrantes e para quem pede substituição de provas por exames estrangeiros.

21 de julho a 4 de agosto: 1.ª fase do concurso nacional de acesso.

25 de agosto a 3 de setembro: 2.ª fase de candidatura.

23 a 25 de setembro: 3.ª e última fase.

Além disso, poderá consultar as provas de ingresso dos anos anteriores a partir de junho, o que ajuda na preparação e escolha dos cursos.

Primeiro passo: Peça a sua senha de acesso

Sem senha, não há candidatura. Este código é pedido no site da DGES e deve ser validado na sua escola. As senhas de acesso só começam a ser enviadas a partir de maio por e-mail.

Ficha ENES: O seu bilhete de entrada

A Ficha ENES 2025 é obrigatória. Contém as suas classificações finais do ensino secundário e as provas de ingresso. É emitida pela escola e deve ser guardada até ao final do processo.

Exames nacionais: O peso que faz a diferença

A nota dos exames pode garantir ou negar-lhe o seu lugar no curso pretendido. Se não atingiu os resultados pretendidos na 1.ª fase (6 a 19 de março), ainda pode ir à 2.ª fase dos exames nacionais, uma vez que as inscrições decorrem de 15 a 16 de julho.

Como calcular a sua nota de candidatura?

Saber como se calcula a nota final pode ajudá-lo(a) a definir prioridades. Veja este exemplo:

Nota final do secundário: 14,6 = 146 pontos

Exames: 17,2 e 18,0 =172 e 180 pontos

Se o curso tiver um peso de 50% para o secundário e 25% para cada exame:

146 x 0,5 = 73

172 x 0,25 = 43

180 x 0,25 = 45

Total = 161 pontos: este total será a base da sua candidatura, sendo fundamental saber como o calcular.