O pequeno ventilador portátil que junta vento e água para combater os dias de calor

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Com as temperaturas a subir, este ventilador portátil com nebulizador tem ganho tração na Amazon, somando mais de 50 compras no último mês e uma média de 4,7 em 5 estrelas. O diferencial do dispositivo está na capacidade de libertar uma fina névoa de água que se mistura com o ar, garantindo um alívio imediato nos dias mais abafados. Quem já o testou valida a eficácia da tecnologia, com um dos compradores a destacar nas avaliações que "a função de nebulizador dá uma sensação de frescura instantânea", enquanto outro refere que "é como levar um mini ar condicionado para qualquer lado".

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Apesar do formato compacto e leve, ideal para enfiar na mochila, o aparelho tem uma potência assinalável graças a um motor capaz de atingir as 15.000 rotações por minuto e a quatro níveis de velocidade ajustáveis. Outro dos pontos elogiados pelos utilizadores é a bateria recarregável por USB-C de 6000 mAh, que aguenta várias horas de uso contínuo. Como descreve um dos clientes na plataforma, este tornou-se "o acessório imprescindível para o verão", destacando o equilíbrio entre a força do fluxo de ar e a autonomia, seja para usar na mão ou apoiado na mesa.

Disponível na Amazon por 28,99€, o valor justifica-se pela conveniência de ter uma solução de frescura portátil que pode ser usada em qualquer lugar, desde transportes públicos a caminhadas ao sol, sem depender de tomadas. O design permite ainda que seja colocado de pé numa secretária de trabalho. Para quem procura uma alternativa conveniente às ventoinhas de mão tradicionais para enfrentar os dias mais quentes, este modelo surge como uma resposta direta e funcional.

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