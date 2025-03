Diretor aplica teste com sal e pimenta em entrevistas de emprego. O que isto diz sobre o candidato?

No universo das entrevistas de emprego, onde as perguntas tradicionais sobre expectativas salariais e competências já são suficientemente desafiantes, algumas empresas adotam métodos cada vez mais inusitados para avaliar candidatos.

Um exemplo curioso surgiu recentemente no Reddit e foi motivo de artigo no site Lad Bible, depois de um utilizador ter partilhado que o seu antigo chefe tomava decisões de contratação com base num critério inesperado: a forma como o candidato temperava a comida.

Segundo o relato, se o entrevistado adicionasse sal, pimenta ou qualquer outro condimento antes de provar a refeição, era automaticamente descartado do processo de seleção. “Uma empresa para a qual trabalhei faz entrevistas que duram o dia todo com várias pessoas, e uma delas sempre é uma entrevista na hora do almoço. A lógica por detrás deste teste, embora não confirmada, parecia estar relacionada com a ideia de que os bons profissionais devem primeiro avaliar antes de agir”, contou.

Embora possa parecer um critério arbitrário, este não é o único método invulgar utilizado em entrevistas. Um caso semelhante foi partilhado por Trent Innes, antigo diretor da Xero Austrália, no podcast The Venture, relata o mesmo artigo da Lad Bible.

O executivo explicou que costumava levar os candidatos a uma das cozinhas da empresa, onde, de forma subtil, lhes era oferecida uma bebida. No final da entrevista, observava se o candidato devolvia a chávena vazia à cozinha. Para ele, esse pequeno gesto refletia uma atitude essencial no ambiente de trabalho: a predisposição para colaborar e assumir responsabilidades, independentemente da função.

A utilização de testes como estes revela uma tendência entre alguns recrutadores para avaliar traços de personalidade e valores éticos de forma menos convencional. No entanto, também levanta questões sobre a equidade no recrutamento, uma vez que candidatos qualificados podem ser excluídos com base em critérios subjetivos. Afinal, acrescentar sal a uma refeição sem prová-la ou não devolver uma chávena à cozinha pode ser apenas um hábito pessoal e não um reflexo das competências ou do caráter profissional do entrevistado.