Richard só começou a fazer exercício aos 73 anos. Hoje, tem 93 e uma idade biológica de 40

Richard Morgan, de 93 anos, foi o centro de um estudo científico sobre envelhecimento ativo e tem sido notícia em todo o mundo por ter uma idade biológica de 30 a 40 anos.

Tetracampeão mundial de remo indoor, o irlandês só começou a fazer exercício aos 73 anos e este é um dos dados mais curiosos para os cientistas. E mostra que nunca é tarde para mudar hábitos! Hoje, demonstra uma capacidade física próxima dos 40 anos, além de ter um índice de massa corporal muito baixo.

O estudo foi publicado no mês passado no Journal of Applied Physiology e as suas conclusões vão ajudar a entender vários fatores que contribuem para um envelhecimento saudável.

“Precisamos de olhar para os idosos muito ativos se quisermos compreender o envelhecimento”, disse ao The Washignton Post Bas Van Hooren, investigador da Universidade de Maastricht, na Holanda, e um dos autores do estudo.

Com 73 quilos, o peso de Richard Morgan distribuiu em 80% de massa muscular e 15% de gordura. Tem uma frequência cardíaca de 153 batimentos por minuto, o que é bem acima do esperado para alguém com mais de 90 anos.

Saiba algumas das rotinas de Richard que o levaram a esta incrível condição física, salientadas pelo The Washignton Post:

Todas as semanas rema 30 quilómetros, ou seja, cerca de 40 minutos por dia em média.

Cerca de 70% dos seus treinos são ligeiros, 20% em ritmo moderado e 10% com intensidade máxima.

Richard faz treino com pesos duas a três vezes por semana, recorrendo halteres ajustáveis para completar cerca de três séries, repetindo cada movimento até que os músculos estejam cansados demais para continuar.

O irlandês faz ainda uma alimentação rica em proteínas com um consumo diário que excede regularmente a recomendação de 60 gramas de proteína para uma pessoa com este peso.