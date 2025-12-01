Facebook Instagram

A ciência confirma: há uma idade em que o envelhecimento acelera de forma abrupta

A investigação mostra que cada órgão envelhece ao seu ritmo, mas há uma fase crítica comum a quase todos
IOL
Hoje às 14:51
Envelhecer
Envelhecer
Foto: Freepik
Comer depressa é pior para a saúde do que imagina. Os especialistas explicam porquê

Há uma idade em que o corpo parece mudar de velocidade — e a ciência acaba de confirmar quando isso acontece. Um estudo liderado pelo cientista Guanghui Liu, publicado na revista Cell a 25 de julho de 2025, revelou que o envelhecimento humano sofre uma aceleração abrupta por volta dos 50 anos. A conclusão resulta da análise de 48 proteínas associadas a doenças em vários órgãos. Entre todos, os vasos sanguíneos, sobretudo a aorta, apresentaram as alterações mais marcadas, como se fossem os primeiros a dar o sinal de que algo mudou.

Quando é que o corpo começa realmente a envelhecer mais depressa?

A equipa do cientista Guanghui Liu analisou 516 amostras de tecido de 76 pessoas entre os 14 e os 68 anos. O que descobriram foi claro: entre os 45 e os 55 anos, algo muda. É nesta fase que a expressão de várias proteínas se altera de forma mais acentuada, sobretudo nos vasos sanguíneos. É como se o corpo atravessasse uma espécie de ponto de viragem.

Curiosamente, as glândulas suprarrenais começam a dar sinais de envelhecimento bem mais cedo, já a partir dos 30 anos. Cada órgão tem o seu próprio ritmo, mas a aorta destacou-se como a estrutura mais afetada. Uma proteína chamada GAS6, encontrada em níveis elevados nesta zona, chegou a induzir envelhecimento precoce em testes com animais.

Como é que isto foi medido e o que significa para nós?

Os investigadores usaram algo chamado relógios proteómicos, que calculam a idade biológica dos órgãos com base na expressão de proteínas. É diferente de medir o ADN: aqui, vê-se em tempo real como cada parte do corpo está realmente a envelhecer, não apenas quantos anos se tem no bilhete de identidade.

Segundo o cientista, citado pelo site Metro Ecuador, "o envelhecimento a nível molecular pode ser quantificado e, potencialmente, moderado através de proteínas específicas". Ou seja: perceber estas mudanças pode abrir caminho a tratamentos que ajudem a desacelerar o processo, especialmente nessa fase crítica da meia-idade.

E há mais proteínas envolvidas em tudo isto?

Guanghui  Liu já tinha investigado outra proteína, a Apolipoproteína E (APOE), e descobriu que quando se acumula nas células acaba por acelerar o envelhecimento, desestabilizando estruturas importantes do núcleo celular.

No fundo, o que este estudo mostra é que o envelhecimento não é um declínio linear e constante. Há momentos em que o corpo acelera, e conhecer esses pontos pode fazer toda a diferença na forma como cuidamos de nós próprios.

RELACIONADOS
Comer depressa é pior para a saúde do que imagina. Os especialistas explicam porquê
Deixa a cama por fazer todos os dias? Descubra o que isso diz sobre si
Rugas debaixo dos olhos: 5 soluções naturais que funcionam e tem em casa
Retenção de líquidos: o que realmente provoca inchaço (e quando se deve preocupar)
Mais Vistos
00:01:10
Dois às 10
Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa
tvi
00:02:21
Dois às 10
Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»
tvi
00:01:57
Secret Story
Está eleita a nova líder e esta já fez escolhas importantes: Saiba quem são os chefes de limpeza
tvi
00:00:35
Dois às 10
Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»
tvi
Destaques IOL
Ikea
Temos uma dica de ouro: descobrimos como comprar online na IKEA encomendas pequenas sem pagar entrega
Ikea
Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos
Álcool
Neurologista recomenda: a partir deste idade nunca mais deve tocar em álcool
Batatas assadas
Esqueça a água a ferver. É assim que deve cozer as batatas antes do forno
Mais Lidas
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Famosos
Rita Almeida em momento de despedida: "Que sejas o melhor"
selfie
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn
Benfica
Enzo e a ida para o Chelsea: «Se não tivesse falado com Rui Costa não teria acontecido»
maisfutebol
Catherine Birmingham
Uma família com três crianças vivia numa cabana remota no centro de Itália. Depois, apareceram os tribunais
cnn
Dylan
Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»