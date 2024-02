Benavente vai ter um resort para quem quer envelhecer de forma saudável

Não é novidade para ninguém que a população mundial está a envelhecer. Da Europa aos EUA, da Ásia à América Latina, o número de idosos no mundo tem registado taxas de crescimento de dois dígitos, enquanto o número de jovens tem seguido no sentido contrário. Só na Europa, as Nações Unidas perspectivam que, em 2050, uma em cada seis pessoas tenha mais de 65 anos, quando em 2019 esse rácio era de um para 11. Significa que, no espaço de três décadas, a população com mais de 65 anos passará de 100 milhões para perto de 150 milhões.

Tendo em conta esta tendência, Portugal foi o país escolhido para o lançamento de um resort destinado ao grupo-alvo 55+anos e com a missão de promover o envelhecimento saudável. O resort, propriedade da Life Plan Resorts, contará com um investimento superior a mil milhões de euros e pretende criar mais de dois mil postos de trabalho.

“Trata-se de um projeto revolucionário para viver os anos da reforma, redefinindo o conceito de vida sénior num resort de 5 estrelas que celebra a vida”, explica a Life Plan Resorts, citada em comunicado.

“É inteiramente concebido para promover um envelhecimento saudável com base nos pilares fundamentais da saúde do cérebro: amizade, diversão, liberdade numa comunidade com um estilo de vida ativo, uma grande escolha de comodidades, segurança financeira, com foco na saúde e bem- estar, dieta e nutrição com acesso a cuidados de saúde contínuos de qualidade”, acrescenta a empresa.

A construção do resort é fruto da aposta em Portugal do Shevel Family Office LLC, liderado por Jack Shevel, um médico empresário que foi o fundador e diretor executivo da Netcare, um dos maiores prestadores de serviços de saúde da África do Sul, e que é atualmente presidente Emérito da Carerx, uma empresa canadiana que oferece serviços de dosagem de medicamentos, e por personalidades de relevância internacional como Nelson Mandela, Tony Blair e a The Gates Foundation.

“O espaço pretende proporcionar os melhores anos de vida aos residentes, através de uma abordagem holística e médica para um envelhecimento ativo. O objetivo é fornecer, num único lugar, o antídoto para um envelhecimento acelerado. Queremos que este resort seja uma celebração da vida, com amizades, diversão, várias escolhas e acesso a cuidados de saúde de qualidade”, explica Jack Shevel, fundador e Chairman da Life Plan Resorts.

1400 acomodações para uma vida independente

O Life Plan Resorts abrirá portas faseadamente a partir de 2025. Irá contemplar 1400 acomodações, divididas entre estúdios, apartamentos, moradias e casas geminadas, para a promoção de uma vida independente dos seus residentes.

Pretende promover a vida em comunidade, bem como o estilo de vida ativo dos seus residentes, contando com diversos espaços ao ar livre e com mais de 100 atividades diárias. Contará com um hotel para alojar os familiares dos residentes séniores, sete restaurantes, um centro cultural e de aprendizagem, cinemas, zona de fitness e piscina interior, zona de lojas diversas, jardins orgânicos, mercado, salão de cabeleireiro e manicure, correios, banco, agência de viagens, hotel e spa para animais de estimação.

Adicionalmente, incluirá também uma variedade de serviços de saúde integrados, consultórios médicos no local, medicina concierge personalizada, telemetria, cuidados ao domicílio, reabilitação, vida assistida e 260 camas de cuidados continuados.

Dois campos de golfe completarão a oferta: um principal com 18 buracos e um campo executivo de 9 buracos, ambos complementados com um clubhouse, uma academia de golfe, um restaurante com estilo desportivo com uma pista de bowling e um driving range iluminado.

O Life Plan Resorts contará ainda com uma escola de cuidadores e um espaço destinado ao alojamento de 300 funcionários.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders