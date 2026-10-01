Chocou quando apareceu grávida aos 55 anos. Agora, quase aos 60, diva da televisão mostra-se na melhor forma física de sempre
Cláudia Raia partilha imagens dos três filhos
Aos 56 anos, esta artista internacional 'desafiou a Natureza', e foi mãe pela terceira vez
Esta atriz foi mãe aos 55 anos e é o exemplo de que a idade é só um número
Aos 59 anos, Cláudia Raia surpreende com a forma física invejável de que é dona e deixa uma mensagem sobre envelhecer, quatro anos depois de ser mãe aos 55
Cláudia Raia está prestes a completar 60 anos e tem usado as redes sociais para mostrar uma nova fase da sua vida. Aos 59, a atriz brasileira continua a apostar numa rotina ativa e partilha regularmente imagens dos seus treinos e reflexões sobre o envelhecimento.
A mudança de fase ganha ainda mais significado quando se recorda um dos momentos que mais surpreendeu o público nos últimos anos: em 2022, Cláudia Raia anunciou que estava grávida aos 55 anos, do terceiro filho, Luca, fruto da relação com Jarbas Homem de Mello.
Agora, quatro anos depois desse anúncio, a atriz mostra nas redes sociais uma imagem muito diferente daquela associada ao período da gravidez e assume uma mensagem clara sobre a idade.
“A meta não é parecer ter 40”
Numa das publicações mais recentes, Cláudia Raia decidiu falar precisamente sobre a chegada aos 60. “Tenho 59 e a meta não é parecer ter 40, e sim, deixar as mulheres de 30 animadas para chegar aos 60”, escreveu.
A frase surgiu acompanhada por uma reflexão sobre o envelhecimento e sobre a importância de valorizar cada fase da vida. A publicação foi partilhada no final de setembro e gerou várias reações positivas entre os seguidores.
Nos comentários, os fãs não pouparam nos elogios. “Queria ser só 5% igual a ti, Diva!”, “Musa inspiradora”, “Perfeitona”, “Deusa, uma força da natureza”, “Exemplo de mulher” e “Mulher charmosa” são alguns dos comentários deixados na publicação.
Outros seguidores destacaram precisamente a mensagem da atriz e disseram estar também a trabalhar para chegar aos 60 com a mesma atitude.
Cláudia Raia mostra rotina de treino
E a reflexão sobre o envelhecimento acompanha-se de imagens que mostram Cláudia Raia a manter-se fisicamente ativa.
Numa outra publicação, a atriz surge num treino no ginásio, onde mostra parte da sua rotina de exercício. A imagem chamou a atenção dos seguidores, que voltaram a destacar a sua condição física e a aparência.
Cláudia Raia já tinha partilhado este ano imagens dos seus treinos, mostrando uma rotina de exercício e incentivando os seguidores a manterem-se ativos.
A caixa de comentários voltou a encher-se de elogios. “Que inspiração!”, “Estás mesmo linda”, “Fantástica, um exemplo a seguir”, “Maravilhosa”, “És a minha referência” e “Inspiradora” foram algumas das reações.
Entre os comentários, houve ainda quem destacasse a forma como a atriz encara a passagem do tempo: “A prova viva do que as mulheres com mais de 50 anos devem ser e fazer”, escreveu um dos seguidores.
Da gravidez aos 55 aos 60 anos
A atual fase de Cláudia Raia surge poucos anos depois de a atriz ter protagonizado uma das gravidezes mais mediáticas da sua carreira.
Em setembro de 2022, anunciou que estava grávida aos 55 anos. Na altura, revelou que ela e Jarbas Homem de Mello tinham o desejo de aumentar a família.
A gravidez aconteceu depois de Cláudia ter passado por tratamentos de fertilidade e, segundo a própria, ter voltado a ovular depois de já estar há cerca de três anos na menopausa. A atriz descobriu a gravidez já perto da décima semana. Luca nasceu em fevereiro de 2023.
Agora, aos 59 anos, é outra imagem que Cláudia Raia quer deixar: não a de alguém que procura parecer mais jovem, mas a de uma mulher que assume a idade e celebra a fase que está a viver. E a mensagem que deixa às mulheres mais novas é essa: chegar aos 60 pode ser algo a desejar, e não uma idade a esconder.
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