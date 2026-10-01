Chocou quando apareceu grávida aos 55 anos. Agora, quase aos 60, diva da televisão mostra-se na melhor forma física de sempre

Esta atriz foi mãe aos 55 anos e é o exemplo de que a idade é só um número

Aos 56 anos, esta artista internacional 'desafiou a Natureza', e foi mãe pela terceira vez

Cláudia Raia está prestes a completar 60 anos e tem usado as redes sociais para mostrar uma nova fase da sua vida. Aos 59, a atriz brasileira continua a apostar numa rotina ativa e partilha regularmente imagens dos seus treinos e reflexões sobre o envelhecimento.

A mudança de fase ganha ainda mais significado quando se recorda um dos momentos que mais surpreendeu o público nos últimos anos: em 2022, Cláudia Raia anunciou que estava grávida aos 55 anos, do terceiro filho, Luca, fruto da relação com Jarbas Homem de Mello.

Agora, quatro anos depois desse anúncio, a atriz mostra nas redes sociais uma imagem muito diferente daquela associada ao período da gravidez e assume uma mensagem clara sobre a idade.

“A meta não é parecer ter 40”

Numa das publicações mais recentes, Cláudia Raia decidiu falar precisamente sobre a chegada aos 60. “Tenho 59 e a meta não é parecer ter 40, e sim, deixar as mulheres de 30 animadas para chegar aos 60”, escreveu.

A frase surgiu acompanhada por uma reflexão sobre o envelhecimento e sobre a importância de valorizar cada fase da vida. A publicação foi partilhada no final de setembro e gerou várias reações positivas entre os seguidores.

Nos comentários, os fãs não pouparam nos elogios. “Queria ser só 5% igual a ti, Diva!”, “Musa inspiradora”, “Perfeitona”, “Deusa, uma força da natureza”, “Exemplo de mulher” e “Mulher charmosa” são alguns dos comentários deixados na publicação.

Outros seguidores destacaram precisamente a mensagem da atriz e disseram estar também a trabalhar para chegar aos 60 com a mesma atitude.

Cláudia Raia mostra rotina de treino

E a reflexão sobre o envelhecimento acompanha-se de imagens que mostram Cláudia Raia a manter-se fisicamente ativa.

Numa outra publicação, a atriz surge num treino no ginásio, onde mostra parte da sua rotina de exercício. A imagem chamou a atenção dos seguidores, que voltaram a destacar a sua condição física e a aparência.

Cláudia Raia já tinha partilhado este ano imagens dos seus treinos, mostrando uma rotina de exercício e incentivando os seguidores a manterem-se ativos.

A caixa de comentários voltou a encher-se de elogios. “Que inspiração!”, “Estás mesmo linda”, “Fantástica, um exemplo a seguir”, “Maravilhosa”, “És a minha referência” e “Inspiradora” foram algumas das reações.

Entre os comentários, houve ainda quem destacasse a forma como a atriz encara a passagem do tempo: “A prova viva do que as mulheres com mais de 50 anos devem ser e fazer”, escreveu um dos seguidores.

Da gravidez aos 55 aos 60 anos

A atual fase de Cláudia Raia surge poucos anos depois de a atriz ter protagonizado uma das gravidezes mais mediáticas da sua carreira.

Em setembro de 2022, anunciou que estava grávida aos 55 anos. Na altura, revelou que ela e Jarbas Homem de Mello tinham o desejo de aumentar a família.

A gravidez aconteceu depois de Cláudia ter passado por tratamentos de fertilidade e, segundo a própria, ter voltado a ovular depois de já estar há cerca de três anos na menopausa. A atriz descobriu a gravidez já perto da décima semana. Luca nasceu em fevereiro de 2023.

Agora, aos 59 anos, é outra imagem que Cláudia Raia quer deixar: não a de alguém que procura parecer mais jovem, mas a de uma mulher que assume a idade e celebra a fase que está a viver. E a mensagem que deixa às mulheres mais novas é essa: chegar aos 60 pode ser algo a desejar, e não uma idade a esconder.