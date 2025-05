Enxaqueca: um novo medicamento pode fazer toda a diferença

O início de uma enxaqueca pode ser precedido por sintomas como sensibilidade à luz, fadiga, tonturas ou dor no pescoço e um estudo sugere que um medicamento utilizado para tratar esta dor de cabeça também reduz os sintomas prévios.

A investigação liderada pelo King’s College London e relatada na revista Nature Medicine utilizou o medicamento ubrogepant, aprovado pela agência dos Estados Unidos para a alimentação e os medicamentos (FDA) para o tratamento da enxaqueca.

A equipa realizou uma análise exploratória com dados do ensaio clínico em fase 3 Prodrome, e os resultados sugerem que o ubrogepant reduz os sintomas comuns que ocorrem nas horas que antecedem as enxaquecas e pode ser o primeiro tratamento agudo para as mesmas.

A maioria da investigação sobre a enxaqueca centra-se no tratamento da dor de cabeça em si, e nenhum tratamento demonstrou ser eficaz no alívio dos primeiros sintomas premonitórios, que geralmente duram horas e podem causar disfunção.

A análise envolveu 438 participantes com idades entre os 18 e os 75 anos, com pelo menos um ano de história de enxaqueca, que foram divididos em dois grupos.

Um tomou 100 miligramas do medicamento e o outro um placebo após o início dos sintomas premonitórios, durante os quais o participante esperava que ocorresse uma dor de cabeça dentro de 1 a 6 horas.

Durante um segundo episódio de sintomas prodrómicos (pré-enxaqueca), pelo menos sete dias depois, os participantes tomaram o tratamento oposto (ubrogepant ou placebo).

Ubrogepant é um medicamento que bloqueia o recetor CGRP nos neurónios responsáveis pela transmissão da dor, mas a sua potencial capacidade de tratar sintomas premonitórios da enxaqueca não era clara.

Quando os participantes receberam o medicamento, relataram melhorias na capacidade de concentração uma hora após o tratamento, menos sensibilidade à luz duas horas depois e menos fadiga e dor no pescoço após três horas, em comparação com o grupo placebo.

Os sintomas de tonturas e sensibilidade ao som também foram reduzidos nos participantes tratados entre 4 e 24 horas após o tratamento.

Estas descobertas sugerem que o ubrogepant pode ser um tratamento eficaz para sintomas premonitórios comuns, com melhorias a começarem possivelmente já uma hora após a administração, realçaram os investigadores na Nature Medicine.

No entanto, são necessários estudos adicionais especificamente concebidos para avaliar o efeito do tratamento agudo nos sintomas prodrómicos.