Especialistas recomendam este truque para acabar com as dores de cabeça e enxaquecas

As enxaquecas e as dores de cabeça fazem parte da rotina de milhões de pessoas em todo o mundo e, para muitas delas, os medicamentos já não são suficientes para aliviar o desconforto. A dor pode ser tão intensa que obriga a parar o que se está a fazer e a procurar refúgio num quarto escuro e silencioso. No entanto, um truque simples e caseiro partilhado por especialistas tem ganho destaque nas redes sociais pela sua eficácia: colocar os pés em água quente.

O método foi divulgado pelo técnico de emergências e criador de conteúdos com mais de 3,5 milhões de seguidores no TikTok, Miguel Assal, conhecido por partilhar conselhos práticos para situações do dia a dia. No vídeo que se tornou viral, o especialista explica que este gesto pode ajudar a reduzir significativamente a dor de cabeça e os sintomas da enxaqueca.

O segredo, explica, está na forma como o corpo reage ao calor: “O calor dilata os vasos sanguíneos dos pés e afasta o sangue da cabeça, direcionando-o para as extremidades. É aí que acontece a magia, a chamada vasodilatação periférica, que reduz a pressão sobre os vasos da cabeça, normalmente dilatados durante uma crise de enxaqueca.”

Além de aliviar a dor, este truque promove o relaxamento e ajuda a reduzir o stress, fatores que frequentemente agravam as crises. Embora não substitua a medicação nem dispense o acompanhamento médico, pode ser um aliado natural e rápido para quem procura uma solução de emergência.