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Os 20 erros de português que podem estar a prejudicar a sua credibilidade
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Hoje às 16:47
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Veja se consegue chegar ao fim da lista sem encontrar um erro que também comete

Escrever bem continua a ser um dos cartões de visita mais importantes, seja numa conversa por mensagens, num e-mail profissional ou numa publicação nas redes sociais. Um simples erro pode passar despercebido, mas há incorreções tão frequentes que acabam por transmitir uma imagem de descuido ou falta de domínio da língua portuguesa.

Muitas destas falhas resultam de hábitos enraizados, da influência da linguagem oral ou de dúvidas que persistem desde os tempos da escola. A boa notícia é que são fáceis de evitar quando se conhece a forma correta de escrever e de utilizar cada expressão.

Da confusão entre palavras semelhantes às expressões que tantas vezes ouvimos, reunimos 20 erros de português que continuam a surgir no dia a dia e que podem comprometer a credibilidade de qualquer pessoa.

Percorra a galeria e descubra se também comete algum deles.

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