Como fazer com que as suas ervas aromáticas durem um mês no frigorífico

Quem gosta de cozinhar sabe a diferença que faz no sabor colocar ervas aromáticas nas receitas. Apesar de ser possível comprar secas, quase todas são consideravelmente melhores quando são frescas, dando um sabor mais forte e agradável aos pratos.

É possível comprar ervas aromáticas frescas em praticamente qualquer lado. O problema não é tanto encontrar estes ingredientes, mas sim garantir que duram o máximo de tempo possível.

De certeza que já lhe aconteceu colocar os coentros, manjericão ou salsa no frigorífico e, ao fim de poucos dias, quando os foi buscar para usar, reparou que estavam já murchos ou queimados, prontos para ir para o lixo e não para a panela.

Este problema é muito comum, mas há uma forma de o contornar e fazer com que as ervas aromáticas durem até um mês frescas e saudáveis. E não, não vai precisar de as comprar em vaso.

De acordo com Kathleen Ashmore, que partilhou a dica no seu TikTok @katcancook, a melhor maneira de fazer com que as suas ervas aromáticas frescas durem é guardando-as no frigorífico, sim. Mas há uns quantos passos a fazer antes de as armazenar.

Assim que chegar a casa com as suas ervas aromáticas, comece por garantir que não há nenhum elástico, fio ou arame a manter o molho junto. Se tiver, retire, já que este estraga o caule, fazendo com que a erva apodreça mais depressa.

Passe o molho de ervas por água corrente e seque-o bem. Arranje um copo ou um frasco sem tampa e coloque um a dois centímetros de água no fundo. Depois pegue nas ervas aromáticas e inspecione a parte de baixo do caule. Se vir que está castanho e seco, corte essa parte. Retire também folhas que veja que possam ficar em contacto com a água, já que poderão apodrecer.

Coloque o molho de ervas aromáticas dentro do frasco, garantindo que está em contacto com a água. Por fim, é só colocar um saco de plástico na parte de cima e prendê-lo junto ao frasco com um elástico. A ideia é criar um ambiente controlado para as ervas aromáticas. Agora sim, pode guardá-las no frigorífico que vão durar algumas semanas.

Veja como se faz no vídeo abaixo.