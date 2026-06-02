Sem herbicidas: como acabar com as ervas daninhas entre as juntas do pavimento

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Depois do inverno, regressa o mesmo pesadelo todos os anos: ervas que surgem entre as juntas de pavimentos de pedra e que têm de ser limpas. Manter estas plantas sob controlo pode ser uma tarefa difícil, já que são complicadas de remover e tendem a reaparecer. O site especializado em jardinagem Better Home and Gardens deixa seis conselhos para acabar e prevenir este problema

1. Queimador de ervas daninhas

Os queimadores de ervas daninhas funcionam a gás propano, de forma semelhante a um maçarico. O segredo não é queimar completamente a planta, mas aplicar calor suficiente para fazer as folhas murcharem. O calor rompe as paredes celulares, provocando a sua secagem e, consequentemente, a morte da erva daninha, explicam os especialistas do mesmo site.

2. Água a ferver

Não tóxica e muito eficaz em pequenas áreas, a água a ferver é uma forma rápida e simples de eliminar ervas daninhas entre os blocos de pavimento, pode ler-se no site especializado. Embora seja menos prática para áreas extensas, é ideal para tratar plantas isoladas. Em muitos casos, a água quente consegue atingir a raiz principal ou destruir os pontos de crescimento das ervas mais resistentes. Uma chaleira elétrica com bico estreito facilita bastante a aplicação.

3. Remoção manual

Arrancar as ervas daninhas à mão continua a ser uma boa solução para infestações pontuais. O ideal é removê-las quando ainda são jovens e antes de desenvolverem raízes profundas. Existem ferramentas específicas para retirar ervas daninhas entre pavimentos, mas uma chave de fendas de ponta plana também pode ajudar a soltar as raízes. Depois da remoção, volte a colocar a areia que tenha sido deslocada, recomendam os especialistas.

4. Areia para juntas

A areia utilizada entre os mosaicos serve para estabilizar o pavimento e preencher as juntas. A areia polimérica contém aditivos que fazem com que os grãos se unam após serem humedecidos, criando uma superfície mais rígida e duradoura. Esta característica dificulta a fixação de sementes de ervas daninhas e reduz também a atividade das formigas.

5. Herbicidas naturais ou caseiros

Existem várias receitas caseiras para combater ervas daninhas. O vinagre é uma das mais populares, embora o vinagre doméstico comum (cerca de 5% de acidez) raramente seja suficiente para eliminar plantas mais resistentes. Nesses casos, é necessário recorrer a vinagre hortícola, com concentrações de 20% ou 30%.

Outras opções incluem detergente da loiça combinado com sal ou bicarbonato de sódio. Podem também danificar a relva, flores e outras plantas próximas.

6. Herbicidas comerciais

Existem diversos herbicidas adequados para aplicação em pátios e entre blocos de pavimentação. Se a área estiver muito infestada, esta pode ser uma forma eficaz de recuperar o controlo antes de adotar métodos de manutenção menos agressivos.

Como impedir que as ervas daninhas voltem

Embora as máquinas de lavagem à pressão sejam excelentes para limpar pavimentos sujos e encardidos, o jato de água potente pode facilmente remover a areia entre os blocos. A perda de areia deixa os blocos soltos e cria ainda mais condições para o aparecimento de relva e ervas daninhas.

Remova fontes de sementes

Varra ou utilize um soprador para remover potenciais fontes de sementes de ervas daninhas, como restos de relva cortada, pó, terra, folhas e detritos das árvores.

Substitua a areia antiga

Uma limpeza profunda remove frequentemente parte da areia entre os blocos, e a terra acaba muitas vezes por infiltrar-se nas juntas com o passar do tempo. Substituir a areia suja (ou a própria terra) por areia nova ajuda a selar as juntas, manter o pavimento com bom aspeto e em boas condições, além de atrasar o crescimento das ervas daninhas.