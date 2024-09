Ervas daninhas e plantas invasoras são odiadas por quem tem jardins. Mas podem ser benéficas

Atreva-se a entrar no jardim mais perigoso do mundo

É certo que dedicamos horas intermináveis e, por vezes, um grande esforço físico para conseguirmos ter um jardim ou uma varanda bonita. O cuidado com as nossas plantas, a rega regular, a adubação adequada e a atenção às condições ambientais são apenas algumas das tarefas que exigem dedicação e paciência. No entanto, quando uma erva daninha surge no meio das nossas plantas, ficamos apreensivos.

A verdade é que estas ervas, frequentemente vistas como um incómodo, podem ser fortes aliadas do seu jardim. Muitas delas oferecem benefícios surpreendentes, como a melhoria da saúde do solo, a atração de polinizadores e até mesmo propriedades medicinais. Em vez de as ver apenas como invasoras, convidamos a explorar o seu potencial e a reconhecer a importância que podem ter no ecossistema do seu espaço verde.

Na galeria que se segue, preparada pelo Stars Insider para o IOL, terá a oportunidade de conhecer mais sobre estas plantas muitas vezes subestimadas. Descubra quais são os seus benefícios, como podem contribuir para o equilíbrio do seu jardim e como integrar algumas delas na sua própria plantação. Clique e surpreenda-se com a realidade das ervas daninhas.