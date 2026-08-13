Apanhou um escaldão? Pare já de fazer isto

Um dia de praia pode acabar com a pele vermelha, quente e a arder. E, quando isso acontece, há “remédios caseiros” que é melhor esquecer. O SNS deixa alguns avisos claros: gelo, manteiga e pasta de dentes não são a solução.

Há uma linha muito ténue entre o bronzeado que se queria levar para casa e o escaldão que ninguém pediu. Basta uma tarde demasiado longa ao sol, proteção insuficiente ou uma nova exposição quando a pele já começava a dar sinais de alerta.

Quando a pele fica vermelha, dolorosa e anormalmente quente depois de uma exposição solar, estamos perante uma queimadura solar. Em casos mais intensos podem surgir bolhas, dor forte e até febre.

E, perante o ardor, é fácil cair em soluções que parecem intuitivas, mas que podem fazer mais mal do que bem.

O primeiro passo: afastar-se do sol

A recomendação mais importante é também a mais óbvia: não voltar a expor ao sol a pele queimada. O SNS 24 aconselha ainda o uso de roupa leve e larga, uma boa hidratação e a aplicação de uma loção ou gel pós-solar para ajudar a aliviar o desconforto. A pele deve ficar protegida do sol até recuperar.

Para refrescar a zona, podem ser usadas compressas frias e húmidas. A Direção-Geral da Saúde recomenda também o arrefecimento da queimadura com água fria corrente nos casos de queimaduras superficiais.

E atenção ao gelo

É precisamente aqui que surge um dos erros mais comuns: pegar num cubo de gelo ou numa bolsa de gelo e colocá-lo diretamente sobre a pele.

Não faça isso. O conselho partilhado pelo SNS 24 alerta que colocar água gelada ou gelo pode agravar a lesão. A ideia é aliviar o calor e o desconforto, não provocar uma agressão adicional numa pele que já está lesionada.

Há coisas que não devem ser postas num escaldão

A lista do que evitar é particularmente importante porque muitos destes “truques” fazem parte do imaginário popular.

Não aplique na pele queimada:

manteiga, óleo, clara de ovo ou pasta de dentes;

álcool ou produtos que contenham álcool;

produtos que aumentem a temperatura da pele;

algodão ou materiais que possam ficar agarrados à pele.

A própria DGS é explícita ao recomendar que não sejam usados álcool, manteiga ou óleos gordos numa queimadura solar. Também desaconselha produtos caseiros, como pasta de dentes, manteiga ou óleos, nas queimaduras.

E as bolhas? Não rebente

Quando aparecem bolhas, a tentação de as furar pode ser grande, sobretudo quando estão tensas e desconfortáveis. Mas não devem ser rebentadas. A DGS recomenda expressamente que as bolhas não sejam furadas, uma vez que a pele funciona como uma barreira de proteção contra infeções.

Se existirem bolhas, perda de pele ou uma área extensa afetada, a situação merece avaliação por um profissional de saúde.

Afinal, o que deve fazer se apanhar um escaldão?

Perante um escaldão ligeiro, a prioridade é simples:

1. Sair do sol

Não volte a expor a zona queimada até a pele recuperar.

2. Arrefecer sem agredir

Use compressas frias e húmidas ou água fria, evitando o gelo diretamente sobre a pele.

3. Hidratar

Beba líquidos e mantenha uma boa hidratação.

4. Aliviar o desconforto

O SNS 24 recomenda roupa leve e larga e uma loção ou gel pós-solar para ajudar a aliviar a sensação de desconforto.

5. Não mexer nas bolhas

Se surgirem, deixe-as intactas.

6. Vigiar a evolução

Dor intensa, bolhas extensas, febre ou uma queimadura que cubra uma área grande justificam procurar aconselhamento médico. A DGS salienta que queimaduras extensas ou situações envolvendo crianças e idosos devem ser avaliadas por profissionais de saúde.

O melhor “tratamento” continua a ser evitar o escaldão

Depois de uma queimadura solar, a solução não passa por tentar acelerar o bronzeado ou voltar rapidamente para a praia. A pele precisa de tempo para recuperar.

E a prevenção começa antes de chegar à areia: a DGS recomenda evitar a exposição solar nas horas de maior intensidade, usar roupa adequada, chapéu e óculos com proteção UV e aplicar protetor solar adequado, renovando a aplicação regularmente.

Resumindo: se a pele está a arder, não tente “cozinhar” ainda mais o problema com receitas caseiras. Arrefecer, hidratar, proteger do sol e deixar a pele recuperar é o caminho.