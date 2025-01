Dias frios? Já não passamos sem estes aquecedores de bolso da Decathlon

Quando o frio se intensifica, nem sempre é suficiente vestir um bom casaco ou um bom par de luvas. Aquecer as extremidades como cabeça, mãos e pés é essencial para se manter confortável e com uma temperatura equilibrada.

Mas, se não é escuteiro, praticante de esqui ou adepto de caminhadas pela natureza, pode nunca ter-se apercebido da existência destas pequenas escalfetas à venda na Decathlon, elogiadas por centenas e centenas de clientes de vários países. Quando experimentar, não vai querer enfrentar o frio (mesmo na cidade) sem estes pequenos objetos.

O que são estas escalfetas de mãos?

As escalfetas da Decathlon são pequenos aquecedores de bolso, vendidos em conjuntos de 30 unidades por 14,90€. Cada unidade ativa-se automaticamente ao entrar em contacto com o ar à temperatura ambiente, fornecendo até 6 horas de calor constante. São perfeitas para colocar nos bolsos ou dentro das luvas.

O que dizem os clientes?

As escalfetas têm uma classificação média de 4.4/5 em 228 avaliações no site da Decathlon. Algumas das avaliações consideram-nas uma ótima escolha para quem tem sempre as mãos frias, já que podem guardar-se no bolso. “São fáceis de usar, aquecem bastante e cumprem a sua função durante muitas horas”, escreve um cliente.

As escalfetas podem ser usadas não apenas para as mãos, mas também para aquecer outras partes do corpo, como os pés. Oferecem calor durante até 6 horas, tempo mais do que suficiente para passeios ao ar livre ou eventos prolongados.