Autarca brasileiro de 65 anos casou-se com adolescente de 16 e promoveu a sogra no executivo

O autarca de Araucária, no estado brasileiro do Paraná, acabou a ser notícia no Brasil devido ao seu casamento. Aos 65 anos, o independente Hissam Hussein, casou-se com uma adolescente de 16 anos, a 12 de abril.

A notícia sobre o casamento começou por chocar pela diferença de idades, mas rapidamente se transformou num caso político, já que a mãe da jovem, que já ocupava o cargo de diretora geral da Secretaria de Educação foi promovida ao cargo de secretária de Cultura e Turismo, como escreve a BBC Brasil.

A tia da jovem também ocupava um cargo público. Após a polémica, o autarca acabou por exonerar os familiares da sua mulher. Outros parentes de Hissam, como as suas filhas também ocupam cargos públicos.

De acordo com o site da Globo, o homem foi casado seis vezes e tem 16 filhos, sendo que um deles já morreu.

A Câmara negou quaisquer irregularidades nas contratações e sublinhou que o casamento com a adolescente não é ilegal. O artigo 1.517 do Código Civil Brasileiro considera legal o casamento de pessoa a partir de 16 anos com alguém maior de idade caso haja o consentimento dos pais ou responsáveis - como foi o caso da atual mulher de Hissam - ou em casos de gravidez, escreve a BBC.

Mesmo que se arrependam da decisão, a autorização dada pelos pais nestes casos costuma ser definitiva, resultado da emancipação conquistada com o casamento.