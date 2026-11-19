Quando se fala em destinos para visitar em Portugal, o Porto e Lisboa são quase sempre os primeiros nomes que surgem. Mas há uma cidade no litoral norte que também chamou a atenção da imprensa estrangeira. O jornal espanhol Vanitatis destacou Espinho como um destino a descobrir durante o outono, elogiando sobretudo as suas praias, a tranquilidade e a autenticidade da vida junto ao mar.

Num artigo publicado já no ano passado, a publicação espanhola apresentou Espinho como uma alternativa às cidades portuguesas mais procuradas pelos turistas. A cerca de 20 quilómetros a sul do Porto, esta cidade costeira reúne vários dos ingredientes procurados por quem deseja uma escapadinha longe das grandes multidões.

E há uma altura do ano em que a visita ganha um encanto especial: o outono.

Segundo o Vanitatis, as temperaturas ainda amenas, os pores do sol e a menor concentração de turistas depois do verão tornam esta uma boa época para conhecer a cidade. É uma oportunidade para aproveitar a paisagem atlântica com mais tranquilidade, fazer passeios junto ao mar e descobrir um lado diferente de Portugal.

Praias de areia dourada e algumas das melhores ondas do país

Um dos aspetos que mais chamou a atenção da publicação espanhola foi a costa de Espinho. As praias de areia fina e dourada são um dos grandes atrativos da cidade, tanto para quem procura descansar como para os adeptos de atividades ao ar livre.

A Praia da Baía é uma das mais conhecidas, com um extenso areal e um passeio marítimo que convida a caminhadas junto ao oceano. Mas há outros recantos que merecem atenção, como as praias de Silvalde e de Paramos, onde é possível encontrar paisagens mais naturais e ambientes particularmente tranquilos.

O Vanitatis destaca também as condições das praias para a prática de surf, referindo que as ondas de Espinho estão entre as mais atrativas do país para os amantes desta modalidade.

Uma cidade onde a tradição piscatória continua presente

Mas Espinho não vive apenas da sua ligação ao mar. A cidade conserva uma forte identidade piscatória, que se reflete na gastronomia, no comércio tradicional e no ambiente das suas ruas.

O mercado ao ar livre é um dos espaços que a publicação espanhola destaca, pela dimensão e pela variedade de produtos disponíveis. Uma oportunidade para conhecer melhor os hábitos locais e contactar com a autenticidade da vida da cidade.

À mesa, o peixe fresco e o marisco são protagonistas. A tradição ligada à pesca continua a marcar a oferta gastronómica, tornando Espinho um destino interessante também para quem gosta de descobrir a cozinha tradicional portuguesa.

Casino e proximidade ao Porto são outros dos atrativos

Entre os pontos de interesse mencionados pelo jornal espanhol está ainda o histórico Casino de Espinho, um dos espaços emblemáticos da cidade e uma alternativa para quem procura entretenimento durante a estadia.

A localização é outro dos argumentos a favor deste destino. A cerca de 20 quilómetros do Porto, Espinho permite combinar uma visita à cidade costeira com uma passagem por uma das principais cidades do norte do país.

Foi precisamente esta combinação de praias, tranquilidade, gastronomia e identidade local que levou o Vanitatis a recomendar Espinho a quem procura descobrir um Portugal diferente.

Uma alternativa ao Porto e a Lisboa, sobretudo para quem prefere trocar a agitação dos grandes centros urbanos por passeios à beira-mar, pores do sol sobre o Atlântico e uma escapadinha com sabor a mar.

Guia rápido: o que saber antes de visitar Espinho

Como chegar: Espinho fica a cerca de 20 quilómetros do Porto. É possível chegar de comboio, com ligação a partir da estação de Campanhã. A estação de Espinho fica junto ao centro e perto da praia.

O que visitar:

Praia da Baía: a mais conhecida, com passeio marítimo, bares e escolas de surf.

Praia de Silvalde: uma opção para quem procura um areal mais extenso e um ambiente mais tranquilo.

Praia de Paramos: ideal para passear junto ao Atlântico e apreciar uma paisagem mais natural.

Casino de Espinho: um dos espaços emblemáticos da cidade, com jogos e programação de entretenimento.

Feira Semanal: realiza-se à segunda-feira e é uma das tradições mais conhecidas da cidade.

O que provar: peixe fresco e marisco são algumas das especialidades a procurar nos restaurantes locais.

Quando ir: o outono é uma boa altura para conhecer Espinho com menos movimento do que no verão e aproveitar os passeios junto ao mar.

Quanto tempo reservar: um dia permite conhecer o centro, passear pela marginal e desfrutar da gastronomia local. Para explorar a costa com mais calma, vale a pena ficar um fim de semana.

Como chegar: Ver Espinho no Google Maps.