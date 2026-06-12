Esta quinta é portuguesa e pode lá dormir. O lago é uma piscina de sonho

Há motivos para toda a gente falar desta praia fluvial portuguesa. Fomos descobri-los

Já abriram as piscinas portuguesas com água do mar que são referência na arquitetura mundial

Como ter a experiência de um resort numa piscina municipal: aqui as crianças só pagam 1 euro

Certamente já tropeçou nos seus feeds de redes sociais neste local incrível do nosso país. As imagens fazem travar qualquer ‘scroll’ e têm sido muitos os influencers a partilhar este alojamento.

Falamos do Chalet do Lago, um refúgio incrível dentro de uma quinta de charme em Montargi. É perfeito para quem adora estar no campo, mas ter aquele conforto de piscina de resort. Vantagem: sem confusões, sem buffets, sem turistas em excesso.

O pequeno-almoço pode ser tomado com vista para o lago, mas também pode pedir uma cesta de pequeno-almoço entregue na porta do quarto, mediante custo adicional.

Os chalés estão equipados com ar condicionado, casa de banho privativa, televisor e sofá-cama. E as crianças também são bem-vindas, com parque infantil e muito espaço para correr e ter contacto com animais de quinta.

Veja como chegar ao Chalet do Lago no Google Maps e percorra a galeria para ver as imagens