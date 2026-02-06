Facebook Instagram
Americanos explicam porque jamais se arrependem de ter colocado os filhos em escolas portuguesas

Uma família americana recorreu às redes sociais para explicar por que razão considera ter tomado a decisão certa ao colocar os filhos em escolas portuguesas
IOL
Há 1h e 12min
Crianças
Foto: freepik
Cientista português explica por que descascar cebola com a língua de fora impede de chorar

Pais americanos estão a descobrir que colocar os filhos em escolas portuguesas traz benefícios que vão muito além da sala de aula. Numa publicação de @stephanieleblanc_pt no Instagram, esta mãe explicou várias diferenças em relação às escolas nos Estados Unidos que marcaram positivamente a experiência escolar da sua família.

Entre os pontos destacados está a segurança: “Não passaram pela ameaça de um tiroteio em massa nem por assustadores simulacros de atirador ativo.”

A alimentação escolar é outro destaque: “A escola tinha um chef, que cozinha refeições caseiras e nutritivas todos os dias.”

O bilinguismo surge como uma grande vantagem: “Estão a aprender a falar português! Como americana que só aprendeu inglês na escola primária, isto é um verdadeiro presente.”

O cuidado dos professores também foi sublinhado: “Quando os nossos filhos ficaram doentes, os professores enviaram mensagens a perguntar como eles estavam, isto simplesmente não aconteceria nos EUA.” Além disso, “Os professores são incrivelmente calmos, atenciosos e inclusivos (e dão abraços grandes e calorosos!) e todos sentimos a diferença desde o primeiro dia.”

A experiência escolar ajuda ainda as crianças a desenvolver competências sociais e emocionais: “Estão a aprender a ser resilientes, adaptáveis, a fazer novos amigos e a perceber que são capazes de fazer coisas difíceis.”

Por fim, a escola promove um ambiente de valorização da cultura e da comunidade: “Estão a crescer numa comunidade onde a arte, a cultura e as pessoas importam.”

