Americanos explicam porque jamais se arrependem de ter colocado os filhos em escolas portuguesas

Pais americanos estão a descobrir que colocar os filhos em escolas portuguesas traz benefícios que vão muito além da sala de aula. Numa publicação de @stephanieleblanc_pt no Instagram, esta mãe explicou várias diferenças em relação às escolas nos Estados Unidos que marcaram positivamente a experiência escolar da sua família.

Entre os pontos destacados está a segurança: “Não passaram pela ameaça de um tiroteio em massa nem por assustadores simulacros de atirador ativo.”

A alimentação escolar é outro destaque: “A escola tinha um chef, que cozinha refeições caseiras e nutritivas todos os dias.”

O bilinguismo surge como uma grande vantagem: “Estão a aprender a falar português! Como americana que só aprendeu inglês na escola primária, isto é um verdadeiro presente.”

O cuidado dos professores também foi sublinhado: “Quando os nossos filhos ficaram doentes, os professores enviaram mensagens a perguntar como eles estavam, isto simplesmente não aconteceria nos EUA.” Além disso, “Os professores são incrivelmente calmos, atenciosos e inclusivos (e dão abraços grandes e calorosos!) e todos sentimos a diferença desde o primeiro dia.”

A experiência escolar ajuda ainda as crianças a desenvolver competências sociais e emocionais: “Estão a aprender a ser resilientes, adaptáveis, a fazer novos amigos e a perceber que são capazes de fazer coisas difíceis.”

Por fim, a escola promove um ambiente de valorização da cultura e da comunidade: “Estão a crescer numa comunidade onde a arte, a cultura e as pessoas importam.”