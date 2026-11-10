Tempestade a chegar: que serviços e estabelecimentos vão estar encerrados na quarta-feira?

Fonte: Agência Lusa

A situação de alerta em Portugal continental devido ao previsível agravamento do estado do tempo vai vigorar entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, precisou hoje o Governo.

Que serviços e estabelecimentos vão estar encerrados na quarta-feira?

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) reitera que as escolas e outros estabelecimentos e serviços públicos não essenciais vão estar encerrados, ficando igualmente suspensos os "eventos ao ar livre, independentemente da sua natureza".

A circulação e permanência em "parques, jardins, matas, florestas e outras áreas arborizadas" vão estar também interditas, tal como na orla marítima e em zonas ribeirinhas ou suscetíveis de serem inundadas.

Que atividades estão proibidas durante a situação de alerta?

A declaração de situação de alerta implica ainda que sejam adotadas "medidas de segurança relativamente a estruturas temporárias ou elementos suscetíveis de desprendimento", como andaimes, estruturas publicitárias, 'placards', coberturas e toldos.

Hoje, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, apelou ainda ao teletrabalho e que as pessoas permaneçam em casa, numa conferência de imprensa na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras.

A declaração de situação de alerta abrange todos os distritos do continente.

Que rajadas de vento estão previstas para quarta-feira?

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está prevista para quarta-feira "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, acompanhados de vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet', ultrapassar os 150 km/h".

O que é o fenómeno meteorológico 'sting jet'?

O 'sting jet' é um fenómeno meteorológico raro, que aconteceu já durante a tempestade Kristin, no início deste ano, e que se consiste numa corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical e pode atingir a superfície com grande intensidade.

O cenário tem "potencial para provocar [...] inundações, quedas de árvores e infraestruturas e perturbações nas redes de energia e comunicações", avisa o MAI.

Que forças de segurança e emergência vão estar em prontidão?

A nível operacional, a declaração de situação de alerta implica a elevação do grau de prontidão da PSP e GNR, corpos de bombeiros, equipas de emergência médica e social e de equipas de resposta das operadoras de telecomunicações e distribuição de energia.

Relacionados

• Tempestade a caminho: japoneses alertaram portugueses para o perigo de usar galochas

• O que é um sting jet? O fenómeno raro que pode atingir Portugal e provocar ventos extremos

• «País vai ser posto à prova»: Governo encerra escolas e declara situação de alerta

• Governo encerra escolas e serviços públicos não essenciais na quarta-feira devido à tempestade

• «Não saia de casa»: Governo alerta para perigo da tempestade Charles que deixa o país sob aviso vermelho

• Alerta vermelho: IPMA admite cenário semelhante ao da tempestade Kristin e aponta Lisboa como uma das regiões mais atingidas