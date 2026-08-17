Aspirador tipo Dyson que já é "Escolha da Amazon" está agora abaixo dos 100€

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Meses depois de ter viralizado, este aspirador continua a somar vendas e já conquistou o selo "Escolha da Amazon" para a categoria, um reconhecimento que se soma às 5.759 avaliações que já acumula na plataforma. O preço, que antes rondava os 159€, caiu agora para 94,99€, uma poupança de 40% face ao preço original.

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O sucesso deste aspirador da VACTechPro continua a assentar na comparação direta com marcas de referência: a potência de sucção chega aos 35 kPa, um valor que se aproxima do que se encontra em modelos bem mais caros. A bateria removível garante até 35 minutos de autonomia em modo ECO, suficiente para limpar a casa toda sem interrupções, e pode ser carregada separadamente da unidade principal.

Trata-se de um equipamento 6 em 1: além do modo aspirador vertical, inclui escova de ranhura e bocal combinado que permitem transformá-lo num aspirador portátil para sofás, carros, escadas e estofados. O tubo telescópico ajusta-se ao comprimento necessário, o que facilita chegar a tectos e ventiladores. O sistema de filtragem HEPA remove até 99,97% das partículas microscópicas, e o filtro é lavável, com duas peças sobressalentes incluídas.

A grande escova rotativa em forma de V e a luz verde indicadora ajudam a detetar pó em cantos escuros, tornando a limpeza mais eficiente em pêlos de animais e tapetes. Com o selo oficial da Amazon e um preço que continua a descer, este modelo mantém-se como uma das apostas mais seguras para quem procura desempenho sem o custo de uma marca de luxo.

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