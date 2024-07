Aprenda a escolher os pêssegos mais doces no supermercado

Escolher pêssegos doces e suculentos no supermercado pode ser um desafio, mas com algumas dicas simples podemos garantir que leva para casa os melhores. A aparência e a cor são fatores importantes a ter em conta. Procure pêssegos com uma cor amarela ou dourada no fundo, evitando aqueles que têm zonas esverdeadas, pois isso indica que foram colhidos antes de amadurecerem completamente, como recomenda a produtora de pêssegos norte-americana Lane Southern Orchards.

Então, e o vermelho? O tom vermelho nos pêssegos está mais relacionado com a variedade do fruto, do que com o grau de maturação, esclarece informação da mesma produtora. Já o toque e a textura dos pêssegos são cruciais para determinar a sua maturidade. Os pêssegos maduros devem ceder ligeiramente quando pressionados levemente, mas não devem ser demasiado moles ou ter zonas ‘tocadas’. Evite também pêssegos muito rijos, pois estes ainda não amadureceram.

Mas há uma preocupação essencial quando está a escolher pêssegos: use o nariz! O aroma é excelente indicador de maturidade e sabor. Pêssegos maduros exalam um aroma doce e agradável. Se os pêssegos não têm aroma ou têm um cheiro ligeiramente ácido, é provável que ainda não estejam prontos para serem consumidos, pode ler-se na mesma informação especializada. Além disso, verifique o estado da pele dos pêssegos, que deve ser lisa e sem rugas ou manchas.

Ao escolher pêssegos, segure-os cuidadosamente para evitar amolgá-los e escolha os que têm um peso proporcional ao seu tamanho, pois geralmente indicam que são mais suculentos.

