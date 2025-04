Esqueça a bancada molhada: este escorredor com drenagem automática vai facilitar-lhe muito a vida

Este artigo pode conter links afiliados*

Se há coisa que tira a paciência a qualquer pessoa que lava a loiça à mão é a bancada sempre molhada. A água escorre por todo o lado, acumula-se em cantos difíceis de limpar e, pior ainda, pode infiltrar-se nos móveis e acabar por danificá-los com o tempo. Entre panos encharcados e poças de água que aparecem do nada, é uma trabalheira constante. Foi precisamente por isso que um escorredor de loiça com drenagem automática se tornou viral nas redes sociais. À primeira vista parece só mais um utensílio de cozinha, mas é um dos mais populares da Amazon, com uma média de 4,6 estrelas em milhares de avaliações — e motivos não faltam.

O truque está na drenagem inteligente

A parte inferior deste escorredor inclui uma tábua de drenagem inclinada, que conduz a água diretamente para o lava-loiça através de um pequeno bocal giratório: “O sistema de drenagem é o ponto alto, mantém a bancada sempre seca”, lê-se numa das avaliações.

O bocal roda a 360°, o que permite direcionar a água na posição mais prática, mesmo que o escorredor esteja num canto ou ao lado do lava-loiça.

Dois andares, muito espaço e ocupa pouco

Apesar do design compacto, o escorredor consegue acomodar até 11 pratos, 12 tigelas, chávenas e talheres. Os dois níveis ajudam a aproveitar melhor o espaço vertical, ideal para cozinhas pequenas. “Tem muita capacidade e o suporte para utensílios é muito útil”, refere outro utilizador.

A estrutura é de aço inoxidável, o que garante maior resistência ao contacto diário com a água. As quatro pernas, com apoio antiderrapante, oferecem estabilidade e evitam que o escorredor deslize. “É estável, resistente e ainda fica bem na bancada” — escreve um comprador. Outro acrescenta: “Muito fácil de montar, fiz tudo em dois minutos.”

Mais do que um escorredor bonito, é uma ajuda prática para manter a cozinha organizada e seca. E para quem tem pouco espaço, o design funcional faz mesmo a diferença.

