Bancada da cozinha molhada? Este escorredor com drenagem de 360° acabou com o problema

Loiça organizada e banca da cozinha sempre seca. É este o escorredor que todos procuram
Hoje às 10:25

Quando se trata de manter a cozinha organizada e sempre apresentável, há detalhes que fazem toda a diferença. Este escorredor de loiça em aço inoxidável tem vindo a ganhar popularidade entre quem procura eficiência sem abdicar do design. Com mais de três mil avaliações e uma classificação média de 4,6 estrelas além de 300 compras apenas no mês passado — os utilizadores são unânimes: é uma revolução para cozinhas pequenas ou médias.

A estrela do produto? O sistema de drenagem automática com rotação de 360° que encaminha a água diretamente para o lava-loiça, eliminando aquelas poças indesejadas que costumam formar-se na bancada. Para quem vive em apartamentos com pouca ventilação ou para quem simplesmente detesta ver superfícies molhadas, este pormenor transforma completamente a rotina doméstica.

Adquira o escorredor da loiça aqui

escorredor da loiça

A estrutura de dois níveis foi pensada para maximizar o espaço vertical: cabem até 11 pratos, 16 taças, 4 copos, uma tábua de cortar, cerca de 20 talheres, e ainda sobra espaço para uma panela ou frigideira. Tudo fica organizado, visível e, mais importante, seco.

O conjunto inclui ainda um tapete de secagem e suportes laterais específicos para utensílios e copos. Os pés têm revestimento antiderrapante que protege as bancadas e garante estabilidade total. A montagem? Simples e rápida, como confirmam dezenas de comentários.

Disponível por 38€, o escorredor MAJALIS alia funcionalidade e durabilidade numa solução que realmente funciona. Como resume um dos comentários mais votados: "Sistema de secagem feito à medida. Bastante funcional, super higiénico, e a montagem foi rápida. A qualidade dos materiais é elevada e tudo encaixa perfeitamente.

 

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

