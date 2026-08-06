 Bancada da cozinha sempre molhada? Este escorredor resolve o problema

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Porque é que a sua foto do eclipse vai sair um círculo branco (e como evitar)

Manter a bancada seca depois de lavar a loiça nem sempre é tarefa fácil. Entre pratos amontoados, água a escorrer para todo o lado e panos sempre húmidos, a verdade é que não é preciso continuar a lidar com este problema todos os dias — basta pensar em soluções mais inteligentes.

É por isso que trazemos hoje o escorredor de loiça MAJALiS, que já convenceu milhares de utilizadores. "É uma excelente solução para quem precisa de otimizar o espaço na bancada. O design de dois níveis permite organizar pratos, copos e utensílios de forma eficiente. A estrutura em aço inoxidável é robusta e resistente, e a drenagem evita acumulação de água, mantendo a área seca", descreve um comprador espanhol na Amazon. Outra utilizadora acrescenta um detalhe prático: "É muito cómodo e, ao ter o tabuleiro de baixo um pouco separado, seca mais depressa."

Drenagem automática a 360°

A estrela do produto é precisamente o sistema de drenagem automática com rotação de 360°, que encaminha a água diretamente para o lava-loiça, eliminando as poças que costumam formar-se na bancada. Para quem tem pouco espaço na cozinha ou simplesmente não gosta de ver superfícies molhadas, este pormenor muda por completo a rotina de lavar a loiça.

Espaço para toda a loiça, em dois níveis

A estrutura de dois níveis foi pensada para aproveitar o espaço vertical: cabem até 11 pratos, 16 taças e 4 copos, além de uma tábua de cortar e cerca de 20 talheres — e ainda sobra espaço para uma panela ou frigideira. O conjunto inclui também um tapete de secagem e suportes laterais para utensílios e copos, com pés antiderrapantes que protegem a bancada e garantem estabilidade. A montagem também não costuma ser motivo de preocupação: vários comentários descrevem o processo como simples e rápido, sem ferramentas complicadas.

Com mais de 4.100 avaliações, uma média de 4,6 estrelas, o selo "Escolha da Amazon" e mais de 400 compras no último mês, este escorredor tem-se tornado a escolha de quem quer uma cozinha mais organizada — e, sobretudo, seca.

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