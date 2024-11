O escorredor de loiça que ficou viral está ainda mais barato nesta Black Friday

Este artigo pode conter links afiliados*

Na Black Friday, há promoções que simplesmente não podem passar despercebidas. É o caso deste escorredor de loiça, um dos mais vendidos na Amazon e sobre o qual já aqui escrevemos, que está agora a um preço ainda mais baixo.

Se ainda não sabe do que falamos, recordamos que este escorredor se destaca por ser compacto, ter dois andares e ser feito de aço inoxidável. É incrível para quem tem pouco espaço na cozinha.

O que mais adoramos neste escorredor? O sistema de drenagem automático que faz toda a diferença e que tem um bocal ajustável a 360º. Este sistema canaliza a água diretamente para o lava-loiça, mantendo a bancada sempre seca. Diga adeus àquela sensação irritante de água espalhada por todo o lado!

Além de funcional, este escorredor é pensado para maximizar o espaço. Com dois níveis, consegue acomodar até 11 pratos, 12-16 tigelas e várias chávenas ao mesmo tempo. Inclui ainda um suporte para talheres e um porta-copos, organizando tudo sem ocupar mais espaço do que o necessário.

O aço inoxidável com revestimento antioxidante assegura que resiste à ferrugem e ao desgaste diário. As pernas antiderrapantes garantem estabilidade e segurança. Tudo isto, agora, a um preço que dificilmente encontrará noutra altura do ano.

O que dizem os compradores?

Se o preço não for razão suficiente, as avaliações dos utilizadores certamente serão. “Prático, espaçoso e muito resistente”, “O sistema de drenagem mudou a forma como lido com a loiça lavada”, “Perfeito para cozinhas pequenas e fácil de montar” são apenas algumas das opiniões partilhadas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial.