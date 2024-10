Escorredor de loiça com drenagem automática: esqueça as bancadas molhadas

Este artigo pode conter links afiliados*

Resolva os bloqueios do frigorífico com este kit de limpeza de 5 peças

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

Este artigo pode conter links afiliados*

Lá fomos nós, mais uma vez, descobrir porque é que um produto da Amazon – um dos escorredores de loiça com mais vendas – tem tanto sucesso. Se é fã de objetos bonitos e práticos, este pode ser mais um para a sua lista, sobretudo se o espaço for um problema. Este escorredor de loiça tem dois andares, é feito de aço inoxidável, ocupa pouco espaço e alberga muita loiça molhada. No entanto, o que parece deixar o comum mortal encantado é a tábua de drenagem automática com um bocal. Já vamos explicar melhor, mas, para já, sonhe com a ideia de nunca mais ter de lidar com a frustração de uma bancada molhada.

Consulte aqui o preço do produto

Drenagem automática: como funciona?

A tábua de drenagem, situada na parte inferior do escorredor, canaliza a água que escorre dos pratos e copos diretamente para o lava-loiça. Isto é feito através de um bocal giratório de 360º, que pode ser ajustado para a direção mais conveniente, evitando que a água se espalhe pela bancada. Este sistema mantém a área sempre seca, eliminando o incómodo habitual das bancadas molhadas.

Construído a pensar nos espaços pequenos

Outro detalhe que torna este escorredor interessante é o seu design compacto. Tendo dois níveis, permite maximizar o espaço disponível na cozinha, sem comprometer a capacidade de secagem. Apesar de ser pequeno, é capaz de acomodar até 11 pratos, 12-16 tigelas e várias chávenas ao mesmo tempo, o que o torna ideal para famílias numerosas. Adicionalmente, inclui um suporte para talheres e um porta-copos.

Resistente e feito para durar

O material, aço inoxidável, com revestimento antioxidante, assegura que o escorredor resista à ferrugem, mesmo com o uso diário. Este material garante também uma maior durabilidade, evitando que se degrade rapidamente pelo contacto constante com a água. As quatro pernas antiderrapantes na base oferecem estabilidade, evitando que o escorredor deslize ou tombe.

Consulte aqui o preço do produto

O que diz quem comprou?

As avaliações dos compradores falam por si. Entre os comentários mais comuns, destacam-se frases como: "Espaçoso, prático e muito estável", "O sistema de drenagem é o ponto alto, mantém a bancada sempre seca", "Fácil de montar, fiz tudo em dois minutos", "Ideal para cozinhas pequenas", "O suporte para utensílios é muito útil", "A minha bancada nunca mais ficou molhada" e "Muito resistente e esteticamente agradável".

Uma das reviews descreve com o produto com mais detalhe: "Tem muita capacidade: na parte superior cabem 10 pratos; no suporte lateral, dá para pendurar 4 chávenas. Na parte inferior cabem 8 pratos e vários copos. A zona dos talheres é perfeita, com espaço para facas e a água escorre para a bandeja inferior. Outro comprador refere: "Idêntico à foto, cumpre a sua função, e o tapete que acompanha ajuda a absorver a água que escorre. O pequeno bocal que gira para escoar a água é inovador e eficiente. Os apoios de borracha nas pernas e na prateleira evitam que oxide."

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.