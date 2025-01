Lidl resolve aqueles vincos surpresa na roupa de manhã. Conheça a novidade que cabe numa mão

Seque a roupa dentro de casa com estes 8 truques

O Lidl continua a surpreender com artigos super práticos e inovadores para o dia a dia, e desta vez apresenta um produto que promete facilitar a tarefa de manter as roupas sempre impecáveis: a Escova a Vapor dobrável Silvercrest 1200 W.

Para aqueles dias em que está sem tempo de passar a roupa a ferro ou que se esqueceu de passar aquela camisa no dia anterior, esta escova a vapor é super prática e vai facilitar-lhe as manhãs de correria. É uma escova dobrável e tem 1200 W de potência, o que garante resultados super rápidos e requer pouco tempo do seu uso. Em apenas 30 segundos, a escova está pronta a usar e acredite que vai ajudar a eliminar aqueles vincos e rugas das roupas.

Tem um depósito de água de 100 ml, o que é ideal para várias utilizações, sem necessidade de constantes reabastecimentos. Está disponível em cores como bege e rosa claro, sendo uma opção ideal tanto para uso doméstico quanto para levar em viagens.

Este produto estará disponível nas lojas Lidl a partir de 13 de janeiro, por apenas 19,99 euros. Não perca esta novidade e acredite que vai mudar os seus dias para melhor!