"O Dyson pode esperar": esta escova alisadora custa 7 vezes menos

Quem não sonha com os produtos Dyson para o cabelo? No entanto, o seu preço elevado torna-os inacessíveis para muitos de nós. Por isso, quando uma criadora de conteúdo mostrou no TikTok que conseguia exatamente o mesmo resultado usando o Dyson Hair Wrap num lado do cabelo e a escova alisadora TYMO do outro - com a única diferença a ser o tempo de aquecimento inicial - tivemos de investigar. A boa notícia? A TYMO custa apenas 81,22€, cerca de sete vezes menos que o Dyson.

Resultados que não ficam atrás do Dyson

Muitos utilizadores têm comparado a TYMO ao Dyson Hair Wrap nas suas avaliações. Uma cliente refere: "O produto parece muito bom e funciona bem no meu cabelo. É uma boa alternativa ao Dyson. Vou ficar com ele." Outra utilizadora, que anteriormente possuía um Dyson Airwrap, comenta: "Já passou um mês desde que comecei a usá-la e gosto bastante. Consegui bons resultados com uma ou duas passagens. Esta escova oferece um efeito volumoso fantástico para cortes em camadas." Um outro utilizador elogia: "Acho que já experimentei praticamente todos os produtos de styling disponíveis no mercado, desde Revlon até ao Dyson. Esta ferramenta é a melhor! É como se cada secção de cabelo que passa pela escova ficasse lisa individualmente. É tão suave para o cabelo. Se está a pensar em comprar, não hesite! Vale a pena." Finalmente, uma cliente conclui de forma descontraída: "Acho que o Dyson pode esperar."

Esta escova alisadora combina tecnologia eficiente com recursos simples de usar, oferecendo 9 temperaturas ajustáveis entre 120 °C e 210 °C, para que consiga resultados perfeitos para qualquer tipo de cabelo. Além disso, conta com um revestimento em cerâmica que distribui o calor uniformemente, reduzindo o risco de danos.

Com uma construção prática e confortável de usar, a TYMO permite alisar o cabelo de forma rápida e eficiente. Um utilizador comentou: "A escova é incrível. O meu cabelo, que geralmente leva horas para ficar liso, agora leva apenas 20 minutos. Além disso, o acabamento é brilhante e sedoso!"

Proteção e cuidados avançados

Assim como o Dyson Hair Wrap, esta escova inclui tecnologia iónica, ajudando a eliminar o frizz e a proteger as fibras capilares contra quebras. Muitos utilizadores destacaram a eficácia da TYMO em alisar até os cabelos mais rebeldes: "Eu tenho cabelo encaracolado e sempre foi um desafio alisar sem danificar. Esta escova faz o trabalho com uma facilidade impressionante e sem deixar o cabelo seco."

Com um visor LED que mostra a temperatura selecionada e uma estrutura anti-queimaduras para maior segurança, é perfeita para usar em casa ou até mesmo em viagens. Uma utilizadora mencionou: "Viajo frequentemente e esta escova tem sido uma salvadora. É compacta, leve e funciona em qualquer tomada, graças à sua função de voltagem dupla."

Vale a pena?

Se o objetivo for um cabelo liso e sedoso sem complicações, esta escova é uma escolha acertada. Com um preço acessível de 81,22€ e resultados que rivalizam com os modelos mais caros, a TYMO prova que é possível alcançar cabelos impecáveis sem gastar uma fortuna.

Veja aqui o vídeo de @mydailymakeup a comparar as duas ferramentas:

