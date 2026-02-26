Facebook Instagram
Esta escova da marca da moda compara-se ao Dyson e custa uma fração do preço

Ter cabelo liso e sedoso todos os dias deixou de exigir um Dyson
IOL
Hoje às 11:13

Este artigo pode conter links afiliados*

TYMO Escova de alisamento de cabelo
Fotografia: @mycolors.beauty, via TikTok Consulte aqui o preço do produto
Estes Adidas em camurça baixaram de 71€ para 27€ e são um sucesso de vendas

A TYMO tornou-se uma das marcas mais faladas do último ano — e é fácil perceber porquê. Esta escova alisadora tem sido frequentemente comparada aos modelos de luxo da Dyson, mas custa apenas uma fração do preço. Com 4,3 estrelas em mais de 8 mil avaliações na Amazon e uma procura sempre a crescer, este dispositivo de 81 € promete resultados de salão no conforto de casa. Quem já experimentou garante que a diferença no preço não se reflete no resultado final, com utilizadores a afirmar: “Acho que o Dyson pode esperar”.

O que torna esta ferramenta tão popular é a facilidade com que transforma o cabelo, mesmo os mais rebeldes ou encaracolados. Com tecnologia iónica que ajuda a reduzir o frizz e revestimento em cerâmica, permite alisar cada secção de forma suave e rápida. Há quem diga que “o meu cabelo, que normalmente levava horas a ficar liso, agora fica pronto em apenas 20 minutos”, com um acabamento brilhante e sedoso. Além disso, disponibiliza 9 níveis de temperatura, garantindo uma distribuição uniforme do calor sem danificar os fios.

Quem trocou aparelhos bastante mais caros por esta escova destaca sobretudo a eficácia e o volume natural que se consegue no penteado. Num vídeo publicado no TikTok, uma criadora comparou o Dyson Airwrap com aTYMO Hair Straightening Comb, tinha comprado como alternativa prática para viagens. No teste, utilizou o Dyson num lado do cabelo e a TYMO no outro e, no final, concluiu: “Ao fim de algumas passagens, ficou igual ao lado do Dyson”.”. Atribuiu-lhe nota 10 em 10 e considerou-a uma opção mais acessível e tão eficaz quanto o modelo de luxo.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

